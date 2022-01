 Een op de vijf stedelingen overweegt compleet overstappen op deelauto's

75 procent van de jongeren ziet positieve invloed van autodelen op het milieu - Een recent stuk van Het Parool bevestigde dat het wegverkeer verantwoordelijk is voor maar liefst 21 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Minder rijden op fossiele brandstoffen heeft dus een directe impact op het klimaat. Elektrisch deelvervoer biedt een veelbelovende oplossing om onze CO2-uitstoot te verminderen.



Uit een recent onderzoek* van SHARE NOW, de Europese marktleider op het gebied van free-floating autodelen, blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders autodelen nu al ziet als een duurzame mobiliteitsoptie.



Nederlanders positief over milieueffecten autodelen

Meer dan de helft van de Nederlanders (58 procent) denkt dat autodelen een positief effect heeft op de leefbaarheid van de stad, doordat er minder parkeerdruk en meer ruimte in de steden ontstaat. Twee op de vijf Nederlanders (42 procent) denkt verder dat in het algemeen het gebruik van (elektrisch) autodelen de toekomst heeft - niet alleen vanwege het ruimtebeslag, maar ook vanwege het milieu.

Zeker 48 procent denkt dat autodelen een positief effect heeft op het milieu, namelijk minder uitstoot en minder verkeer. Het zijn echter vooral de jongeren van achttien-24 jaar die de positieve invloed van autodelen op het milieu zien (75 procent). Onder de respondenten van 55 jaar of ouder is 42 procent het eens met deze stelling.



Top vijf overwegingen om over te gaan op (elektrische) deelauto’s

In heel Nederland overweegt vijftien procent om binnen tien jaar de eigen auto weg te doen en over te stappen op een (elektrische) deelauto. In de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) ligt dit percentage met twintig procent zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Het lijkt er dus op dat hoe meer mensen bekend zijn met het concept van deelauto's, hoe hoger de bereidheid is om in de toekomst volledig over te stappen

Dit is de top vijf redenen om te overwegen een eigen auto weg te doen:

Ik vind het belangrijk op milieubewuster te leven: 46 procent Ik gebruik mijn eigen auto niet dagelijks: 42 procent Vanwege de hoge brandstofprijzen: 37 procent Ik vind het fijn dat ik betaal voor wat ik rij: 35 procent Ik wil niet de kosten en het gedoe van een eigen auto: 22 procent Opvallend genoeg verschillen de belangrijkste redenen tussen mannen en vrouwen om over te gaan op (elektrische) deelauto’s. Zo geven mannen vaker financiële redenen als belangrijkste reden aan (brandstofprijzen, alleen betalen voor wat ik rijd), terwijl bij vrouwen de overweging om milieubewuster te leven vaker wordt genoemd.