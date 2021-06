 Pandemie heeft grote impact op werkmotivatie jongeren

Een positieve mindset is voor jongeren veruit het belangrijkst om gemotiveerd te blijven - De werkmotivatie van jongeren is door de pandemie flink verslechterd, zo blijkt uit onderzoek van YoungCapital onder 750 Nederlandse jongeren van zestien tot en met 27 jaar. "Het thuiswerken, niet werken, of juist op locatie werken heeft het geduld, begrip, plezier en doorzettingsvermogen van young professionals flink aangetast," zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital.



Dit heeft de werkmotivatie laten dalen; van gemiddeld een 7,6 vóór de pandemie naar een 7,0 tijdens. Maar de nieuwe generatie werkenden weet hier ook zelf weer iets aan te doen. 43 procent van de jongeren vindt dat ze zelf hun motivatie de grootste boost kunnen geven. Positief denken is daarvoor veruit het belangrijkst. Het volledige onderzoek, afgenomen door onderzoeksbureau MediaTest, is te lezen in het werkgeversmagazine YOUNG.

"Het is mooi om te zien dat jongeren niet bij de pakken neer gaan zittme," zegt Kooistra. "Ze realiseren zich dat ze door het hebben van een positieve mindset hun motivatie weer terug kunnen krijgen." De key hiervoor is positief denken volgens 38 procent van de ondervraagden. 28 procent haalt de motivatie uit het omgaan met positieve mensen, 25 procent door het eindresultaat voor ogen te houden, 21 procent door kleine successen te vieren en twintig procent door concrete doelen te stellen.



Jongeren motiveren

Bij het motiveren is er niet alleen een rol weggelegd voor jongeren zelf, maar ook voor collega’s, familieleden en leidinggevenden, zo blijkt uit het onderzoek. "Zo vindt 59 procent het vervelend om thuis met een partner/huisgenoot in dezelfde ruimte te moeten werken,"weet Kooistra. "Hier kan de partner of huisgenoot dus zelf ook een rol in spelen. En een ander leuk feitje uit het onderzoek is dat 34 procent met de partner of huisgenoot stiekem bijnamen bedenkt voor collega’s. Dit verhoogt het werkplezier." Maar de meeste winst is te behalen bij de leidinggevenden. Minder dan de helft van de ondervraagden heeft een fijne werkplek op locatie. Terwijl dit wel belangrijk wordt gevonden. Verder helpt het bieden van doorgroeikansen, uitdagende opdrachten en opleidingsmogelijkheden. Leuke cadeautjes hebben ook invloed op de motivatie van jongeren (meer dan bijvoorbeeld borrels).



Back to work

"Met nog meer versoepelingen in het vooruitzicht hebben we gevraagd wat jongeren prettig vinden op kantoor na de pandemie," zegt Kooistra. "Op nummer één staat flexibele werktijden." Twintig procent van de jongeren vindt dat het belangrijkst. Hiernaast geven ze aan dat ze met minder collega’s in dezelfde ruimte willen zitten en meetingruimtes met goede camera’s en microfoons nodig hebben. Ook zien ze het kantoor liever als ontmoetingsplek dan een plek waar u 40 uur per week aan het rammen bent. 88 procent van de jongeren wil ook in de toekomst deels thuis blijven werken. "Mijn advies aan alle werkgevers en leidinggevenden is, ga in gesprek met de jongeren bij u op de werkvloer en vraag hoe zij het liefst werken. Het gesprek an sich geeft jongeren al weer meer motivatie."