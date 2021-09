Young Professionals ervaren steeds meer stress

Veel jongeren kampen met stress gerelateerde klachten - Dat de gevolgen van de coronacrisis niet mals zijn voor Young Professionals is inmiddels algemeen bekend. Veel jongeren kampen met stress gerelateerde klachten en hebben moeite met het maken van keuzes. Ook ervaren juist de jongeren meer last van eenzaamheid, bleek afgelopen week uit gegevens van verzekeraar ASR.



"De problemen die Young Professionals ervaren door de langdurige coronacrisis komen steeds meer aan het licht," vertelt, Sarah Hendriks, oprichter van De Groeistudio. "Het leidt onder andere tot een verstoorde werk privé balans. Veel jongeren worden onzeker en weten niet meer welke richting bij ze past."



Problemen bij jongeren

Tijdens de afgelopen jaren als Coach en Trainer aan de Hogeschool Utrecht, zag Sarah deze problemen bij jongeren ontstaan. "Ook voor de corona crisis kampten zij al met stress maar tijdens de eerste maanden van dit jaar kwam het zichtbaar tot een hoogtepunt.

Veel mensen kunnen op dit moment nog extra begeleiding gebruiken om weer steviger in hun schoenen te staan", aldus Sarah.

De drive om deze mensen te willen helpen heeft bij Sarah geleid tot het oprichten van De Groeistudio, een bedrijf voor coaching en training specifiek gericht op deze doelgroep.

Romy van de Meent, Young Professional en student aan de Hogeschool Utrecht herkent de problematiek die Sarah schetst. "Ik zie en hoor steeds meer jongeren om me heen die tegen hun grenzen aanlopen. Het is belangrijk dat er meer begeleiding komt op het gebied van stress want in een burn-out heeft niemand zin".



De Groeistudio, gevestigd in Utrecht biedt zowel Coaching als Training voor Young Professionals. Een vrijblijvende intake is hier te maken.