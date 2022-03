 Nederlanders bellen vaker buiten werktijd

"Die hele cocktail maakt het tot een probleem" - Nederlanders bellen steeds vaker buiten reguliere werktijden. Dit blijkt uit onderzoek van Voys. De telecomprovider heeft onderzoek gedaan naar het belgedrag van werkende Nederlanders. Naast dat de werkuren ruimer worden, blijkt ook dat er in de zomer vaker buiten reguliere werktijden wordt gebeld dan in de winter.



Voor thuiswerkers is het zelf bepalen hoe en wanneer je werkt steeds gebruikelijker. In sommige thuissituaties is dit een uitkomst. "In onze data-analyse zien wij dat de werktijden in de zomer vaker worden doorgetrokken dan in de winter. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen in de zomermaanden meer behoefte hebben aan vrijheid, ook gezien de coronamaatregelen. Dat is natuurlijk een voordeel van flexibel werken, ook als je bijvoorbeeld kinderen thuis hebt of wil sporten tussendoor", zegt Maya van der Schuit, marketeer bij Voys. "Als zakelijke telecomprovider weten wij hoe belangrijk een gezonde balans is tussen werk en privé. Daarom raden we bedrijven aan om iedere collega een vast zakelijk telefoonnummer te geven. Want als klanten je 06-nummer hebben, ben je nooit echt vrij."



Zorgelijke ontwikkeling

Carolien Hamming, directeur van CSR Centrum voor stress- en burn-out, vindt het veel bellen buiten werktijd een zorgelijke ontwikkeling. Grenzen aangeven is volgens Hamming van belang. "Na je werkdag op kantoor nog even werken is niet per se verkeerd. Maar wat je wel kan zeggen is dat structureel overwerken, voor de meeste mensen na verloop van tijd negatieve effecten heeft op hun gezondheid. Je lichaam heeft tijd nodig om tot rust te komen van werkactiviteiten. De beste verdeling is: acht uur werken, acht uur afschakelen van het werk en andere dingen doen, acht uur slaap."



Prestatiemaatschappij

Hamming ziet dat de maatschappij in de laatste jaren veranderd is. "Mensen hebben vaak het gevoel dat ze te weinig doen tijdens een werkdag. We leven echt in een prestatiemaatschappij. We moeten presteren, presteren, presteren. Niet alleen op het werk maar ook privé. Je moet alles uit je baan halen en thuis moet je ook presteren richting je kinderen en/of je partner, je huis moet er tip en top uitzien en dan heb je ook nog je familie en vrienden die aandacht vragen. De neiging bestaat om steeds maar door te rennen."

"Dat telefoontje van de baas draagt dus, bij wijze van, bij aan dat steeds maar doorgaan. Die hele cocktail van dingen die je ‘moet’ doen maakt het tot een probleem", vervolgt Hamming, ook schrijver van het boek ‘Gek op Stress, maar niet altijd’. "Wij mensen zijn totaal losgeweekt van onze natuur. We rollen maar door van de ene afspraak naar de andere. En vergeet niet: mentale inspanning kan ook topsport zijn."



Een BOM in je agenda

"Mensen kunnen heel hard werken en veel uren maken, maar daar moet voldoende rust en herstel tegenover staan," gaat Hamming verder. "Anders raak je fysiologisch uit balans, want je verbruikt veel energie en bouwstoffen, zonder dat je die voldoende aanvult. Daardoor word je steeds vermoeider, wat leidt tot meer stress. Zo put je jezelf langzaam uit." Een oplossing voor dit probleem is met regelmaat gewoon even ‘te niksen’. "We nemen er nauwelijks de tijd voor, terwijl niksen of lummelen juist ontzettend belangrijk is om op langere termijn je draagkracht te behouden."

Hamming adviseert: "Zet regelmatig BOM(men) in je agenda: Bewuste Onspan Momenten zonder verplichtingen, in plaats van je hele dag vol te stouwen met inspannende activiteiten. Ga even iets doen wat je prettig vindt en waar geen prestatie of druk op zit. Ik weet zeker dat mensen die op tijd hun rust weten te pakken en goed kunnen balanceren tussen hun inspanningen en herstel, nooit burn-out zullen raken."