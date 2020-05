 Videomeetings: stabiele videokwaliteit, persoonlijke bereikbaarheid en noise cancellation cruciaal

Moedig medewerkers aan slim om te gaan met videomeetings - Het aantal videogesprekken dat werkend Nederland voert is explosief toegenomen en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo probeert 70 procent van de Nederlanders haperingen te voorkomen tijdens het videobellen thuis. De thuiswerkers vinden het belangrijk om de videokwaliteit aan te kunnen passen aan de verbindings-sterkte, om op die manier zo min mogelijk verstoringen te hebben.



Dat blijkt uit onderzoek van Multiscopein opdracht van Voiceworks.



Eisen aan videotools

Uit het onderzoek van Voiceworks blijkt ook dat het kunnen instellen van persoonlijke bereikbaarheid door meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) belangrijk wordt gevonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opties om wel of niet gebeld te kunnen worden op je laptop of (privé) telefoon. Dit wordt gevolgd door de mogelijkheid om met meer dan tien gebruikers virtueel te kunnen vergaderen (53 procent).



Balans

Het instellen van persoonlijke bereikbaarheid en een gezonde privé-werk balans hangt volgens Terry Aurik, CEO van Voiceworks, nauw met elkaar samen. "Het lijkt erop dat we het allemaal moeilijker vinden om onze laptop na 17.00 uur dicht te klappen als we thuiswerken. Ondanks dat er genoeg werkgevers zijn die hun werknemers stimuleren om op tijd te stoppen, gebeurt dit niet altijd. Probeer als werkgever daarom de mogelijkheid te bieden persoonlijke bereikbaarheid in te stellen in communicatietools. Zo bewaakt u de privé-werkbalans, want medewerkers hoeven natuurlijk niet altijd bereikbaar te zijn."



Ruis verwijderen

"Dan zijn er ook nog allerhande notificaties of omgevingsgeluiden die binnenkomen tijdens videomeetings waardoor u uw focus kunt verliezen," vervolgt Aurik. Zo gaf bijvoorbeeld een ruime meerderheid (60 procent) in het onderzoek aan behoefte te hebben aan het filteren van achtergrondgeluiden; ook wel noise cancellation genoemd. Noise cancellation en het tijdelijk uitschakelen van de mailbox (of andere tools), kan thuiswerkers helpen focus te houden tijdens videomeetings."

Volgens Aurik, is het ook belangrijk om medewerkers aan te moedigen om slim om te gaan met de vele videomeetings, om spanningsklachten te voorkomen en geconcentreerd te kunnen blijven. "Videogesprekken zijn over het algemeen vermoeiender dan real life gesprekken, zeker als er meerdere mensen deelnemen aan de meeting. Er is ook meer afleiding omdat u uzelf en de woonkamer van collega’s kunt zien. Wissel daarom videogesprekken en normale telefoontjes met elkaar af om niet overprikkeld te raken," zegt Aurik.