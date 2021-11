 Overheid biedt steeds vaker financiering voor om- en bijscholing

Steeds meer Nederlanders willen doorleren - Nederlanders maken steeds vaker gebruik van een kredietregeling om bij- en omscholing te financieren. Zo werden in 2020 ruim 16.000 aanvragen voor een levenlanglerenkrediet goedgekeurd: een stijging van 30 procent ten opzichte van twee jaar daarvoor.



Dit blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius, dat cijfers over de levenlanglerenkredietregeling opvroeg via een Wob-verzoek bij DUO.

Nederlanders die geen recht (meer) hebben op gebruikelijke studiefinanciering, kunnen sinds 2017 beroep doen op het ‘levenlanglerenkrediet’. Vorig jaar gebruikte Nederlanders deze lening het vaakst om een hbo-studie (73 procent) te bekostigen. Om- en bijscholers willen opvallend minder vaak een studielening voor een wo-studie (24 procent) of mbo-bol opleiding (drie procent).



Sterkste toename in noordelijke provincies

In de regio Groningen, Noord-Drenthe en Noord-Friesland (postcodegebied 9000-9999) was tussen 2018 en 2020 de grootste toename te zien in het aantal studenten dat gebruik maakte van het levenlanglerenkrediet (+45,6 procent). Dit komt mogelijk door het beperkte aantal vacatures in het noorden van het land. Door om- en bijscholing vergroten werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt.



Steeds meer Nederlanders willen doorleren

In 2021 neemt de populariteit van het levenlanglerenkrediet verder toe: in de eerste helft van het jaar ontvingen namelijk al 14.651 Nederlanders een levenlanglerenkrediet. Het aantal verstrekte leningen ligt hiermee al bijna op het niveau van heel 2020, toen ruim 16.000 Nederlanders het krediet ontvingen.



Meer informatie over het onderzoek en het aantal toekenningen per regio is te vinden op: https://www.laudius.nl/levenlanglerenkrediet