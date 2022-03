 Een op de acht HR-beslissers wil overstap maken naar andere HR-software

32 procent van de HR-beslissers benut niet alle mogelijkheden die HR-software biedt - Een op de acht HR-beslissers wil een overstap maken naar andere HR-software. Een kleine 48 procent van de HR-beslissers is blij met de HR-software die de organisatie op dit moment inzet. HR-beslissers ervaren een drempel als het gaat om het maken van een overstap.



Zo heeft 71 procent van de HR-beslissers die een overstap wil maken geen tijd voor een implementatietraject en heeft 73 procent geen tijd om zich te verdiepen in de verschillende opties. Dit komt naar voren in onderzoek van SAP-dienstverlener en kennispartner myBrand onder 512 HR-beslissers. Voor het onderzoek werd de kijk van HR-beslissers op ontwikkelingen en trends binnen het HR-vak in kaart gebracht.



Mismatch door onvoldoende kennis en misfit met ERP

Drie op de tien HR-beslissers benut niet alle mogelijkheden die de huidige HR-software biedt. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Zo weet 29 procent van de HR-beslissers onvoldoende over de software om deze optimaal in te zetten. Ook is er in veel gevallen sprake van een misfit met het ERP: slechts bij een kleine 37 procent van de HR-beslissers integreert de HR-software goed met het ERP.

Jeroen de Bruijn, HR Expert bij myBrand: "Ons onderzoek toont aan dat veel HR-beslissers ontevreden zijn met de software die zij op dit moment inzetten. Sterker nog: ze benutten niet alle mogelijkheden vanwege onvoldoende kennis of een misfit met het ERP. Dit is enorm zonde. Heldere en goed functionerende HR-software is immers essentieel om werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Het is dan ook aan te raden om, ondanks de drempel die wordt gezien bij het overstappen, op zoek te gaan naar HR-software die wél bij de organisatie aansluit."



Meer weten over ontwikkelingen op het vlak van HR-software? Of nieuwsgierig naar de andere ontdekkingen? Duik de diepte in en download het volledige rapport hier.