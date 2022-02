 Meerwaarde HR onvoldoende gezien door directie

Helft HR-beslissers ziet HR niet als dankbaar werk - Voor de directie is de meerwaarde van HR niet voldoende zichtbaar, aldus de helft van de HR-beslissers. 47 procent van de HR-beslissers ziet HR niet als dankbaar werk. Daarnaast is 36 procent van de HR-beslissers van mening dat HR in veel organisaties ondergewaardeerd is. Dit komt naar voren in onderzoek van myBrand onder 512 HR-beslissers.



Voor het onderzoek werd de kijk van HR-beslissers op ontwikkelingen en trends binnen het human resources vak in kaart gebracht.



Onbekend maakt onbemind

46 procent van de HR-beslissers geeft aan dat het binnen de eigen organisatie onduidelijk is welke werkzaamheden bij de HR-afdeling horen. Naast onduidelijkheid over wat er bij HR hoort, is er ook niet binnen iedere organisatie waardering voor de werkzaamheden van HR. Zo wordt minder dan de helft (49 procent) van de HR-beslissers regelmatig door medewerkers bedankt voor zijn of haar werkzaamheden. Toch lijkt de toewijding van HR-medewerkers hier niet minder om: zo zou 65 procent van de HR-beslissers tijd vrij maken om een medewerker die buiten werktijd belt te helpen.

Jeroen de Bruijn, HR Expert bij myBrand: "HR vormt een onmisbaar onderdeel van elke organisatie. Toch zien we terug dat HR-afdelingen in veel organisaties nog onvoldoende erkenning en waardering ontvangen. Hier geldt: onbekend maakt onbemind. Voor veel werknemers is het onduidelijk welke werkzaamheden bij HR horen. Door HR de tools in handen te geven om het werk meetbaar én zichtbaar te maken, ontstaat er erkenning. Dit zorgt niet alleen voor waardering vanuit de directie, maar ook vanuit werknemers. Dat laatste is vaak van échte meerwaarde voor HR-professionals, die als geen ander hart hebben voor werknemers. Ook HR heeft recht op erkenning en waardering."



Meer weten over de kijk van HR-beslissers op de meerwaarde van HR? Of nieuwsgierig naar andere ontdekkingen? Duik de diepte in en download het volledige rapport hier.