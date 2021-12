 Wat heeft 2022 in petto voor HR?

Waar ligt volgend jaar de focus van HR? - Ook in 2021 voelden HR-afdelingen de gevolgen van de pandemie sterk: HR-specialisten werden vaak regisseurs van het interne pandemie-management en moesten ook nieuwe manieren van werken integreren in de dagelijkse routine van het bedrijf. Terwijl ze zelf ook meestal thuis werkten, moesten ze een open oor voor collega’s hebben en daarnaast de doelstellingen van het bedrijf in het oog houden.



Op basis van de ervaringen uit de afgelopen tijd bereiden HR-managers zich nu voor op een jaar van consolidatie en heroriëntatie. Culture Amp heeft de trends en ontwikkelingen geschetst die HR in 2022 kan verwachten.



Zeven trends voor HR in 2022

2022 wordt het jaar van reset in organisaties - De invoering van thuiswerk en hybride werkmodellen heeft veel zaken op hun kop gezet, maar inmiddels is ook daar routine in ontstaan. Organisaties zullen het komende jaar dan ook gebruiken om te consolideren: ze zullen hun waarden, missie en visie onder de loep nemen en wijzigen en naar aanleiding daarvan beslissen waar en welke resets nodig zijn. Organisaties moeten nadenken over de mate van transparantie - Werknemers verdrinken vaak in een stortvloed van berichten zodra ze inloggen. Want terwijl veel bedrijven streven naar een zo transparant mogelijke bedrijfscultuur, lopen ze steeds meer het risico hun werknemers juist in verwarring te brengen: een overvloed aan informatie leidt tot verlies van overzicht. Als gevolg daarvan voelen werknemers zich vaak overweldigd. De uitdaging voor 2022 is het juiste niveau van transparantie te vinden en werknemers de juiste informatie te verstrekken op het meest geschikte moment. Managers voelen zich uitgeput - In veel bedrijven zijn managers en teamleiders aan het eind van hun Latijn. Daardoor denken veel van hen erover op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Als managers het bedrijf verlaten, kan dit echter verstrekkende gevolgen hebben voor de hele organisatie: hun werknemers kunnen het gevoel krijgen de support waaraan ze gewend zijn te verliezen, wat kan leiden tot een domino-effect van werknemers die ontslag nemen. Re-onboarding voor alle werknemers - Het evenwicht tussen thuiswerkers die de afgelopen twee jaar in dienst zijn gekomen en degenen die nog échte kantooruren kennen, is verschoven. Organisaties zullen niet meer terugkeren naar 100 procent face-to-face werk - daarvoor zijn de veranderingen te ingrijpend geweest. Om te voorkomen dat er een kloof tussen de twee genoemde groepen komt die het bedrijf vanuit zeer verschillende situaties hebben leren kennen, wordt een fase van

re-onboarding voor iedereen noodzakelijk. Deze re-onboarding zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde voet verder kan en dat deze nieuwe start succesvol is. Introductie van nieuwe functietitels - De nieuwe manier van werken resulteert ook in nieuwe HR-functies. Ook al zijn functietitels als Head of Workplace Systems, Head of Organisational Operation Systems en Head of Remote nog zeldzaam in Nederland, de ervaring leert dat dergelijke functies ook bij ons zullen ontstaan. De hybride werkwereld moet worden uitgedacht, georganiseerd en opgezet, en nieuwe functietitels beschrijven beter de inhoud. De HR-toolbox verandert - Werknemers hebben nog steeds de steun van HR nodig, want de nieuwe realiteit betekent ook dat de verwachtingen van werknemers ten aanzien van de HR-toolbox wijzigen. Lunchen met korting of een fitnesscentrum op kantoor hebben niet veel zin wanneer je thuiswerkt. In plaats daarvan willen werknemers voordelen die hun leven écht gemakkelijker maken, zoals flexibele arbeidsvoorwaarden. Een breder spectrum van leeftijden - Het personeelsbestand van een bedrijf zal demografisch diverser zijn dan ooit: bedrijven hebben mensen met 50 jaar ervaring in dienst, maar ook jonge instromers van Generation Z. Aangemoedigd door flexibele werkmodellen kunnen ervaren werknemers met gedegen vak- en marktkennis hun pensionering uitstellen en langer bij het bedrijf blijven. Om hiervan te profiteren en de overdracht van kennis in het bedrijf te doen slagen, moeten bedrijven mogelijkheden scheppen waardoor generaties niet in silo’s opereren maar van elkaar kunnen leren.