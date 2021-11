 Whitepaper toont belang van identity management in digitale HR transformatie

Identity data horen bij HR zodra werknemer wordt aangenomen - Okta, Inc. gaat in haar nieuwe whitepaper in op het belang van een op identity gebaseerde strategie bij het uitrollen van een digitale HR transformatie. Observaties wijzen uit dat HR-teams en IT-afdelingen kosten en complexiteit kunnen verminderen terwijl zij vrijheid, veiligheid en flexibiliteit vergroten door in te zetten op een identity gebaseerde oplossing.



Identity data horen bij HR vanaf het moment dat een werknemer door een bedrijf wordt aangenomen. HR is cruciaal bij het opbouwen van digital trust voor eigen medewerkers. Het whitepaper legt uit hoe het gebruik van deze gegevens door op identity gebaseerd HR-management zowel een concurrentievoordeel als een talentmagneet voor bedrijven kan worden.

Organisaties moeten gebruik maken van een cloud identity platform, dat toegang verleent tot relevante directories en applicaties op basis van de HR-status van de werknemer. Dit vermindert de kosten en complexiteit voor HR & IT teams. Het gebruik van een geïntegreerde identiteitsstrategie kan bijvoorbeeld 200 tot 300 minuten aan werkzaamheden besparen per wijziging in werknemersprofielen. Ook kan het verlenen van toegang aan nieuwe medewerkers tot relevante applicaties worden vereenvoudigd, zodat nieuw talent direct aan de slag kan, zonder eerst te maken te krijgen met digitale bureaucratie.

Okta legt in het paper uit dat een Zero Trust-benadering inhoudt dat men begrijpt wie toegang heeft, op welke locatie en op welk apparaat. In een wereld waarin medewerkers inloggen vanaf verschillende apparaten en locaties, kunnen organisaties niet langer een netwerk-perimeter-centrische kijk op hun cyber posture volgen. In plaats daarvan is identity de perimeter geworden en de essentiële basis voor verbinding en vertrouwen tussen gebruikers en technologie.



Digitale stroomversnelling

Walter Geers, Regional Director Okta Northern Europe: "Het afgelopen anderhalf jaar zijn we op het gebied van digitale transformatie in een stroomversnelling beland. De pandemie heeft werknemers en organisatie gedwongen om zich digitaal aan te passen. Met de verschuiving naar hybride werken is het van belang dat alle afdelingen digitaal kunnen bijbenen, ook HR-afdelingen. Door dit whitepaper kunnen organisaties meer leren over een belangrijk component van een digitale transformatie binnen HR: identity"



Het volledige paper is te downloaden via deze link.