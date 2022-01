  Bijna één op drie geeft toe dat een social post negatieve invloed had op carrière

Social post zou carrière kunnen schaden - Met meer dan dertien miljoen actieve gebruikers in Nederland zijn social media uitgegroeid tot de belangrijkste kanalen voor communicatie en zelfexpressie. Maar ook tot een platform voor het vinden van werk. Nu er meer vacatures dan werkzoekenden zijn, is het de perfecte tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.



Echter, social media-activiteiten kunnen de carrièremogelijkheden schaden. Bijna een derde van de Nederlanders (30 procent) geeft aan dat dit het geval is, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Kaspersky. Dit aantal loopt op tot bijna de helft (47 procent) van de afgestudeerden en starters. Daarnaast maakt 35 procent zich zorgen dat hun historische online aanwezigheid een negatief effect kan hebben op hun toekomstige werk.



Impact social media op baan

De impact van sociale media op de vooruitzichten op een baan is het grootst onder jongere generaties: 45 procent van de 16-21-jarigen en twintig procent van de 22-34-jarigen geeft aan dat hun posts al nadelig zijn geweest voor hun carrière. Meer dan een derde (37 procent) van de ondervraagden erkent dat als een potentiële werkgever hun berichten zou zien, dit hun kansen om te worden aangenomen zou schaden. Dat terwijl meer dan de helft (51 procent) heeft gevraagd om te worden verwijderd uit een post of foto waarin zij zijn getagd.

Hoewel generatie Z technologie en sociale media omarmen, blijkt uit het onderzoek van Kaspersky dat posts later in hun carrière nadelige gevolgen kunnen hebben. Uit de data blijkt dat historisch gebruik van sociale media zelfs de meest senior medewerkers beïnvloedt, waarbij de helft van de directeuren toegeeft dat het een negatieve impact heeft gehad. Het is zelfs zo dat 37 procent van de ondervraagden spijt heeft van veelvuldig social media gebruik in het verleden, omdat ze niet zeker weten welke informatie van hen op internet staat.



Relaties op de werkvloer

Naast het feit dat oude social posts problemen kunnen opleveren bij sollicitaties en promotie, blijkt uit de data van Kaspersky dat ze ook schadelijk kunnen zijn voor de relaties op de werkvloer; 37 procent van de mensen geeft toe weleens online naar een collega te hebben gezocht en iets te hebben gevonden waarop ze hem of haar hebben afgerekend. Toch zijn deze vooroordelen vaak onjuist, aangezien 45 procent van de ondervraagden zegt dat hun sociale-mediaprofielen niet representatief zijn voor hun authentieke zelf.

David Emm, hoofd security-onderzoeker bij Kaspersky: "Het kan verleidelijk zijn om iets online te delen omdat het op dat moment een geweldig idee lijkt, maar het is altijd de moeite waard om even de tijd te nemen om na te denken over hoe die post gezien zal worden door anderen, met name degenen die je werkgevers of collega's kunnen worden. Hoewel sommige berichten kunnen worden verwijderd, kan de inhoud altijd weer opduiken en schadelijke gevolgen hebben voor vele aspecten van het leven, waaronder onze carrière. Het is daarom verstandig om de hoeveelheid informatie die op deze platforms wordt gedeeld te beperken en de hoogst mogelijke privacy-instellingen te gebruiken om te beperken wie onze informatie kan zien."



Lees meer over deze data in het Kaspersky 'Right to be Forgotten' rapport.