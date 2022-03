 Niet meer thuiswerken? Hoe dan?!

Met bewustere tijdkeuzes word je dag weer van jou - Met het (voorlopige?) einde aan de coronamaatregelen én daarmee het einde aan het massaal thuiswerken in zicht, slaat de paniek toe. Hoe moest dat ook alweer? Werk en zorg combineren met een baan buitenshuis? Tijd voor een serieuze blik op onze tijdkeuzes.



Dat we allemaal onder grote tijdsdruk staan is geen nieuws. Toch heeft de coronatijd ons nog meer onder druk gezet. Uit onderzoek van Stichting Voor Werkende Ouders

blijkt dat 75 procent van de ouders best veel druk ervaart en 60 procent een gebrek aan tijd en rust heeft. 75 procent Heeft behoefte aan meer quality time met de kinderen en ruim 70 procent geeft aan nog niet te zijn losgekomen van alle stress rondom corona, lockdowns, thuiswerken en thuisonderwijs. Dit alles leidt bij maar liefst 95 procent van de ouders tot het gevoel soms of vaak tekort te schieten op alle fronten.

"Laatst zei mijn dochter: we doen nooit iets samen. Mijn hart brak, maar na vijf minuten troost ging ik terug de strijk doen."

Tess, moeder van 2 kinderen



Terug naar het oude normaal

Met het einde aan thuiswerken in zicht komt ook het oude normaal weer terug. Maar hoe relaxt was dat eigenlijk? Hebben we niet stiekem, los van de nare kanten van corona, vaak ervaren hoe verlichtend het is als je niet elke dag van huis hoeft? Als je even tussendoor een boodschap kan doen, of een wasje draaien en een kind troosten. Hoe dan ook, de toekomst van structureel thuiswerken is ongewis. De meesten zullen het moeten doen met wat de baas beslist: fulltime op kantoor of toch blijvend meer thuis.



Bewuste tijdkeuzes

Hoog tijd dus om het heft weer in eigen hand te nemen. En dat betekent bewuster met je tijd omgaan. Om die reden heeft Stichting Voor Werkende Ouders de TijdBaas Test ontwikkeld. Directeur Marjet Winsemius: "Dit idee ontstond bij mij aan de keukentafel. Ik klaagde tegen mijn kinderen dat ik veel te druk was. Hun antwoord? Je doet ook veel te veel vrijwilligerswerk. En ze hadden gelijk. Toen ik bewuster naar mijn agenda ging kijken, ontdekte ik hoe er stiekem steeds meer in was geslopen. Allemaal hartstikke leuk en belangrijk, maar het was blijkbaar niet hoe ik mijn beschikbare tijd wilde besteden. Het mes ging erin. En de TijdBaas Test was geboren."



Meer ‘eigen’ tijd en meer energie

De TijdBaas Test maakt mensen bewuster van hun tijdkeuzes. Geeft ze informatie waar tijd bespaard kan worden en welke activiteiten energie geven en welke energie nemen. In één oogopslag is te zien hoeveel tijd je tekort komt en waar mogelijke verbeteringen zitten. Daarnaast geeft de test voor elk tijdtype aangepaste tips en trics over hoe je een absolute TijdBaas kan worden en de dagen weer van jou zijn.