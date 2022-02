 Positieve werknemerservaring helpt bij het voorkomen van een burn-out

'Total experience' als geïntegreerd bedrijfsconcept - Of het nu gaat om hybride werkmodellen, thuiswerken of locatie-onafhankelijk werken vanaf elk willekeurig device: de sleutel tot de werkplek van de toekomst is constructieve ondersteuning aan werknemers. Eenzelfde grote rol is weggelegd voor een hoge mate van autonomie in de manier waarop werknemers hun tijd kunnen indelen.



Matrix42 concludeert dit op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door YouGov.

Hoewel de helft van de ondervraagden niet meer zonder de voordelen van thuiswerken wil, zijn zij zich ook bewust van de risico’s die deze nieuwe werkmodellen met zich mee kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevaar extra werk op zich te nemen (52 procent), het vervagen van de grenzen tussen werk en privé (67 procent) en een gebrek aan contact met collega's (33 procent).



Met het oog op de risico’s die nieuwe werkmodellen met zich mee kunnen brengen, is het volgens Fabian Henzler, Vice President of Products bij Matrix42, belangrijk om ervoor te zorgen dat het nieuwe werken technologie en mensen combineert, top-down wordt uitgevoerd en niemand buiten beschouwing laat. Op deze manier worden nieuwe werktechnologieën uitgevoerd in de juiste mindset, ‘van C-level tot aan de gespecialiseerde afdelingen’, waardoor een echte totaalervaring wordt gegarandeerd. En die is cruciaal: "De medewerker- en klantervaring worden in dit concept als één geheel gezien, want tevreden medewerkers zorgen tenslotte voor tevreden klanten."

Volgens Henzler is het belangrijk om werknemers bijna volledige autonomie te geven om vanaf elke locatie te werken, ongeacht het werkmodel. Zo kunnen ze een werkomgeving creëren die het best past bij hun behoeften, maar die wel binnen een goed doordacht, beheerd kader ligt. Moderne, veilige IT-apparatuur is hierbij net zo belangrijk als digitale tools die werknemers verlossen van handmatige, foutgevoelige taken zoals het invullen van papieren spreadsheets, het overdragen van gegevens of het routinematig verstrekken van standaardinformatie.



Handmatige processen: tijdrovend en foutgevoelig

"Hier komt het concept van hyperautomatisering – het gebruik van slimme technologie voor het automatiseren van taken – om de hoek kijken. Het brengt de standaard automatisering van individuele deelprocessen een stap verder," zegt Henzler. Hiervoor zouden hoogwaardige applicaties gebaseerd kunnen worden op krachtige AI-engines en machine learning, waarbij data-analyses, chatbotfunctionaliteiten of koppelingen met robotica-omgevingen dichter bij elkaar worden gebracht. Zo ontstaat ruimte voor creatief, innovatief werk dat werknemers graag doen, wat hun motivatie en tevredenheid weer een boost geeft. "Als het gaat om het aantrekken van toptalent, staat de werknemerservaring en dus hyperautomatisering boven aan de lijst om te voorkomen dat werknemers repetitief en saai werk doen, mentaal afhaken of zelfs een burn-out krijgen," zegt Fabian Henzler.



Minder woon-werkverkeer – een betere werk-privébalans

Het feit dat een positieve werknemerservaring kan helpen bij het voorkomen van een burn-out heeft onder meer te maken met de bijbehorende betere balans tussen werk en privé die de nieuwe werkmodellen mogelijk maken. Bijna de helft van de respondenten (47 procent) heeft een verbetering gezien in deze balans als gevolg van het werken op afstand.

69 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze meer vrije tijd hebben omdat ze geen woon-werkverkeer meer hebben. Daarnaast beoordeelt een meerderheid van de respondenten de IT-ondersteuning die geboden wordt bij het werken op afstand als goed, slechts negen procent geeft aan ontevreden te zijn.

Deze resultaten zijn gebaseerd op de resultaten van een onderzoek van Matrix42 over werken op afstand, waaraan 4.000 managers, IT-professionals en niet-leidinggevend personeel in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de VS hebben deelgenomen.