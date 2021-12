Terug in het thuiskantoor: leidinggevende vreest voor creativiteit

Executives, maak ruimte voor creativiteit! - Ruim een maand nadat het demissionaire kabinet aankondigde dat we weer terug mochten keren naar kantoor, werken we inmiddels weer thuis. En hoewel het overgrote deel (98 procent) van de Nederlandse bedrijven al een hybride werkmodel aanbiedt of van plan is om dit door te voeren, zijn er ook zorgen.



Volgens nieuw onderzoek van LinkedIn is zeven op de tien Nederlandse leidinggevenden (71 procent) namelijk bezorgd dat een gebrek aan live interactie een negatieve impact heeft op het creatieve proces.

Meer dan driekwart (76 procent) van de C-level executives zegt dat face-to-face contact een essentieel onderdeel is van het creatieve proces. Voor de jonge generatie in het bijzonder is het lastig om zonder spontane interactie wel die creatieve vaardigheden te ontwikkelen, volgens de leidinggevenden. En een gebrek aan interactie heeft niet alleen invloed op creativiteit: bijna de helft (47 procent) van de ondervraagde executives denkt dat het gemis van live contact er al voor heeft gezorgd dat de relaties tussen werknemers is geschaad. Bijna een derde (30 procent) denkt ook nog eens dat hybride en remote werken het moeilijker maakt om betekenisvolle relaties op te bouwen, wat uiteindelijk ook weer ten koste gaat van de creativiteit.



Executives, maak ruimte voor creativiteit!

Marcel Molenaar, Country Manager en Director LinkedIn Marketing Solutions Benelux: "De corona crisis heeft ons een nieuwe vorm van efficiency geleerd. Creativiteit heeft echter te lijden gehad onder invloed van het vele thuiswerken volgens de leidinggevenden. Het is niet meer dan normaal dat zij zich zorgen maken over de impact van het blijvende hybride werkmodel op het creatieve proces. De aanpassing naar die nieuwe manier van werken vraagt dan ook een investering van executives. Neem de tijd om het gesprek te voeren met medewerkers over wat voor hen een goede vorm is om invulling te geven aan creatieve werkwijzen, houd rekening met individuele voorkeuren en maak vervolgens heldere afspraken met elkaar. Het klinkt misschien gek, maar ik verwacht dat leidinggevenden creativiteit meer dan ooit zullen moeten organiseren en actief aan moeten bieden."