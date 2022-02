 Verantwoord terug naar kantoor

“Zo kunnen we nu en in de toekomst hybride samenwerken” - Het kabinet wil het thuiswerkadvies versoepelen. Desondanks zullen velen gedeeltelijk thuis blijven werken, dit blijkt uit onderzoek van TNO. Dat betekent dat hybride werken het nieuwe normaal zal worden. Veel organisaties denken daarom na over manieren om dit op permanente basis in te voeren. Wat komt hier zoal bij kijken?



Nu duidelijk is dat COVID-19 bij ons zal blijven, is het belangrijk om op een verantwoorde manier terug te keren naar kantoor. Zo blijft het houden van voldoende afstand een belangrijke veiligheidsmaatregel. "Gelukkig zijn er talrijke oplossingen om toch op een verantwoorde en duurzame manier terug te keren naar kantoor," aldus Rutger-Jan Loenen, van Dutchview uit Deventer. "Mede dankzij handige softwareapplicaties als FlexWhere kan dit eenvoudig en zonder hoge kosten."



Je werkplek reserveren

Om de overdracht van besmettingen op kantoor zo laag mogelijk te houden, is het raadzaam om diverse fysieke aanpassingen en regels in acht te nemen omtrent hygiëne en het houden van voldoende afstand. Daarnaast kan slimme software helpen om onder meer de kantoorbezetting goed te spreiden, zodat er nooit te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Loenen: "Flexwerkers hebben zelden een vaste werkplek op het kantoor. Via de gekozen software reserveert een medewerker een werkplek of vergaderruimte naar keuze. Op de plattegrond zien ze real-time welke plekken nog beschikbaar zijn." De software kan worden gebruikt vanaf smartphone, tablet, laptop of PC. Gebruikers kunnen ook zien welke collega’s op welke plek aanwezig zijn op kantoor en wie thuis aan het werk is.

Wanneer meer medewerkers naar kantoor willen komen dan er werkplekken beschikbaar zijn, kan de beheerder ervoor kiezen om zogeheten werkzones in te zetten. "Dit zijn plekken die niet de hele dag door worden gebruikt," legt Loenen uit, "zoals het bedrijfsrestaurant of een grote (vergader)ruimte. Hierdoor creëer je meer werkplekken, zonder concessies te doen aan het anderhalve-meter-advies."



Hybride samenwerken

De software ondersteunt ook bij het behouden van voldoende afstand. Zo kunnen bureaus virtueel worden geblokkeerd, zodat deze een natuurlijke afstand garanderen. Daarnaast toont de applicatie op de plattegrond rondom ieder bezet bureau een cirkel van anderhalve meter. De digitale bezettingsplattegrond helpt medewerkers bij het bepalen van de juiste looproute.