 Twee derde IT-professionals overtuigd van thuiswerken

Matrix42 presenteert onderzoek naar de toekomst van werken op afstand - Twee derde van de IT-experts wereldwijd staat positief tegenover thuiswerken, en bij ruim 60 procent van hen heeft dat geleid tot een betere werk-privébalans. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Matrix42 naar hoe wereldwijd gedacht wordt over werken op afstand.



In samenwerking met het onderzoeksbureau YouGov ondervroeg Matrix42 zo'n 4.000 IT-professionals en kantoormedewerkers (zowel leidinggevend als uitvoerend) in de Verenigde Staten en Europa.



Betere IT-vaardigheden

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de IT-professionals (44 procent) een verbetering ziet in de IT-vaardigheden van medewerkers sinds thuiswerken in veel situaties de norm is geworden. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de IT-apparatuur; 40 procent van de IT-professionals geeft aan dat deze sterk verbeterd is als gevolg van het thuiswerkbeleid. Toch kijken IT-professionals ook met een kritisch oog naar werken op afstand: meer dan de helft van de ondervraagde IT-professionals verwacht bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden te krijgen dan in hun functieomschrijving staat. Daarnaast ziet een derde van de IT-professionals onvoldoende toezicht op resultaat van werk en een gebrek aan technologische eisen als een argument voor de onuitvoerbaarheid van werken op afstand.



Hybride werkmodel

Het onderzoek laat verder zien dat ongeveer de helft van alle ondervraagden voorstander is van een hybride werkmodel, maar dat het onwaarschijnlijk is dat de zakelijke wereld zal overstappen op volledig thuiswerken. Behalve dat de optimale voorwaarden om op afstand te kunnen werken nog niet overal zijn gecreëerd, is maar liefst 67 procent van alle respondenten geen voorstander van een volledig remote werkmodel. Een verstoorde werk-privébalans is hiervoor de belangrijkste reden.

Al met al is er veel steun voor hybride werkmodellen. Volgens het onderzoek van Matrix42 valt er ook veel te zeggen voor hybride oplossingen vanuit een bedrijfsperspectief:

21 procent van de respondenten verwacht een verslechtering in samenwerking wanneer een groot deel van de werknemers vanuit huis werkt.

Over het algemeen is achttien procent van de respondenten bereid werken op afstand te accepteren als er thuiskantooropties beschikbaar zijn.

Twee derde van de IT-professionals meldt een verbetering van het evenwicht tussen werk- en privéleven. Van alle respondenten is 47 procent het eens met die bevinding. "De afgelopen anderhalf jaar hebben laten zien dat hybride werken niet alleen een grote impact heeft op werknemers, maar ook op IT-afdelingen," zegt Cees Broer, Area Sales Director Northern Europe van Matrix42. "Het zijn de IT-professionals die van alle respondenten de grootste verandering in hun dagelijkse werk ervaren. Tegelijkertijd wordt het werk van de IT-afdeling ook meer opgemerkt. Ruim een derde van de IT’ers is ervan overtuigd dat IT-specialisten belangrijker zijn geworden binnen organisaties. En dat het thuiswerken IT-professionals geen windeieren legt, blijkt uit het feit dat 81 procent van hen aangeeft productiever te zijn door het thuiswerken."