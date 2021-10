 Significant meer mensen terug naar kantoor

In de stad wordt vaker in de weekenden gewerkt - Uit een data-analyse van IWG blijkt dat het aantal werknemers dat naar kantoor komt sinds augustus toeneemt. Ten opzichte van andere landen zien we in Nederland na de vakantie een sterkere gang naar kantoor. De gang terug naar kantoor wordt gekenmerkt door een mentaliteitsverandering bij Nederlandse werknemers.



Zo blijkt dat de helft het einde van het pre-covid hoofdkantoor verwacht, omdat er een poule flexkantoren wordt gerealiseerd met elk een eigen community. Hierdoor krijgt de medewerker de keuze en meer carrièrekansen dichtbij huis.

Voorlopig verdwijnt het hoofdkantoor nog niet, maar de data van IWG wijst erop dat veel werknemers ervoor kiezen flexibeler te blijven werken. Ze kiezen hierbij voor het hybride model met afwisseling tussen thuiswerken, werkplekken dichtbij huis en werken op het hoofdkantoor. De bezoeken worden geregistreerd aan de hand van het aantal Wi-Fi logins per Nederlandse IWG-locatie per dag. De dinsdag, woensdag en donderdag zijn favoriet als het gaat om werken op kantoor in de steden. Voor-stedelijke locaties worden het drukste bezocht op maandag, dinsdag en donderdag. Zowel in de steden als op voor-stedelijke locaties wordt op vrijdag vooral vanuit huis gewerkt.



Werktijden vervagen

In steden wordt meer in het weekend gewerkt dan bij voor-stedelijke locaties. Stedelingen doen in het weekend dubbel zo vaak het kantoor aan. Dit is in lijn met de verwachting van ruim eenderde van de Nederlanders (34,4 procent); zij verwachten in de toekomst geen strikte scheiding meer is tussen weekend en werkweek.

"Het hybride model levert grote voordelen op voor zowel werknemers als werkgevers. De work/life balans van de werknemer verbetert, er worden minder reiskosten gemaakt, terwijl de carrièremogelijkheden dichtbij huis toenemen. In alle rust en concentratie - die thuis nog wel eens ontbreekt - vlakbij huis werken heeft daarom steeds vaker de voorkeur. Work from anywhere wordt inmiddels door de meeste werkgevers gefaciliteerd. We zien de positieve trend van work anytime nu ook doorzetten. Flexkantoren worden alleen nog maar belangrijker," verduidelijkt Annelou de Groot, Development Director IWG Nederland.