  We mogen weer naar kantoor, maar waar is het enthousiasme?

Kantoorrelaties moeten weer opnieuw worden opgebouwd - Voelen collega’s elkaar nog wel goed aan? Is het vertrouwde teamgevoel er nog nu we individualistischer zijn gaan werken? Willen mensen eigenlijk wel terug naar kantoor...?

Waarschuwingen die naar voren komen in verschillende media. Maar waar is het enthousiasme?



Want het is toch goed nieuws dat kantoren weer helemaal open mogen en we fysiek samen kunnen werken? Wie denkt gewoon weer met z’n allen aan de slag te gaan alsof corona er niet was, is uiteraard niet realistisch en komt bedrogen uit.

Uit een enquête van TNO blijkt dat een op de vier thuiswerkers dat grotendeels of volledig wil blijven doen. Dit terwijl een op de vijf werkgevers medewerkers weer fulltime op kantoor wil hebben. Onderzoek van Logeion en Adformatie toont aan dat de helft van de beroepsgroep communicatie een andere baan wil zoeken als ‘kantoor’ weer verplicht wordt. "Dat zijn inderdaad dilemma’s waar organisaties voor staan. Veel professionals zijn tevreden over de in hun ogen verbeterde balans tussen werk en privé. Kantoor wordt daarbij vooral gezien als sociale ontmoetingsplek en thuis om geconcentreerd te kunnen werken. Bovendien heeft iedereen de coronaperiode anders beleefd. De vraag is hoe u weer gaat samenwerken als u vanuit compleet verschillende werelden vertrekt. Veel organisaties worstelen hiermee. Het is belangrijk dat organisaties tijd vrij maken om teams weer soepel te laten samenwerken en dat dit goed wordt gefaciliteerd. Vanuit onze expertise weten we dat we vooral het menselijk aspect niet uit het oog moeten verliezen: wat hebben we als collega’s gemeen en wat delen we met elkaar? Door vanuit een gezamenlijk vertrekpunt naar de toekomst te kijken, creëren we een vliegende start in nieuwe hybride werkvormen," zegt Lodewijk van Ommeren, managing director bij Bureau Zuidema.



Onderling begrip voor elkaars perspectief

Volgens Van Ommeren gaat het om afstemming, communicatie en verbinding. "Afstemmen hoe en in welke vorm u weer gaat samenwerken en elkaar beter kunt begrijpen. Snappen hoe u met z’n allen in de wedstrijd staat. Vervolgens maak u als team een slag in de onderlinge communicatie, zodat u elkaar weer beter aanvoelt en verbonden bent. Vergelijk het met de Olympische Spelen. Als u een hockeyteam hebt dat anderhalf jaar niet met elkaar heeft samengespeeld, dan hebt u echt even afstemming nodig om elkaar op het veld goed te vinden en samen een wedstrijd te kunnen winnen.. Gezamenlijke resultaten haalt u niet zonder relaties. En zo zorgen we voor onderling begrip voor elkaars perspectief. Als u hier geen aandacht voor hebt dan gaat u altijd met een achterstand door met een onuitgesproken verhaal. U hebt een relatie die anderhalf jaar uit elkaar geweest is. En die moet u weer opnieuw gaan bouwen. Daar is frisse energie voor nodig en daar moet u tijd voor vrijmaken. Ofwel: een sterke kick-off van werken in het nieuwe normaal en niet direct vol voor resultaat willen gaan."