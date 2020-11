 Werknemer wil niet terug naar werksituatie zoals vóór COVID-19

Van cruciaal belang dat bedrijven technologische ondersteuning optimaliseren - Uit nieuw onderzoek van Kaspersky onder MKB-werknemers in verschillende bedrijfstakken wereldwijd, blijkt voor Nederland dat zeven op de tien werknemers de manier van werken van vóór COVID-19 wil heroverwegen. In plaats van terug te keren naar de normale gang van zaken, denken ze aan een toekomst op hun eigen voorwaarden. Van overal vandaan kunnen werken, tot geld besparen en geen reistijd.



Terwijl bedrijfsleiders alles in het werk stellen om veilig en veerkrachtig te blijven, gebruiken werknemers dit moment om de balans op te maken en hun prioriteiten bij te stellen. Een meer flexibele, meegaande en humane werkcultuur staat hierbij bovenaan het lijstje. In de toekomst wil bijna een derde van de werknemers de 9-5-werkstructuur achter zich laten, 28 procent is klaar met een vaste werkplek op kantoor en drie op de tien wil een einde aan de vijfdaagse werkweek.



Flexibele werkplek favoriet

Uit het onderzoek blijkt dat ‘overal vandaan kunnen werken’ (32 procent) als grootste voordeel wordt gezien, gevolgd door geld besparen (31 procent) en geen reistijd (25 procent). De meeste voordelen lijken te draaien om het nastreven van nieuwe kansen voor persoonlijke verrijking buiten het werk, aangezien het vinden van die balans tussen werk en privé nog belangrijker wordt.



Veilig op afstand

Naarmate werknemers meer vooruitstrevende en flexibele manieren van werken blijven omarmen, is het van cruciaal belang dat bedrijven hun ondersteuning hierbij uitbreiden en aanpassen. Aangezien ruim een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking actief op zoek is naar meer technologische ondersteuning van hun organisatie, wanneer ze op afstand werken, is de behoefte om de tools en technologie te bieden om gebruikers productief, verbonden en veilig te houden nog nooit zo groot geweest.

Alexander Moiseev, Chief Business Officer bij Kaspersky, zei: "Het is duidelijk dat deze pandemie de digitale transformatie en de vermenging van ons werk en privéleven heeft versneld. We zien dat werknemers technologie gebruiken om een nieuwe toekomst te creëren en actief het voortouw nemen bij het omarmen van veranderingen in het streven naar meer vrijheid en flexibiliteit. Bedrijven hebben nu een mandaat om de moderne werkplek aan te passen en om te bouwen tot iets wat productiever, duurzamer en kneedbaarder is."



Aanbevelingen

Om organisaties te helpen hun personeel op afstand te beveiligen, stelt Kaspersky voor om deze aanbevelingen te volgen:

• Stel medewerkers in staat om meer cyberbewust te worden. Of u nu vanuit huis of in een café werkt, werken op afstand zorgt voor een compleet nieuwe verschuiving in het gedrag en de mindset van medewerkers.

• Vergroot de cyberkennis van het personeel met Kaspersky's Automated Security Awareness Platform en motiveer hen om de kennis die ze hebben opgedaan in het dagelijks leven toe te passen met de [Dis] Connected-game.

• Neem belangrijke gegevensbeschermingsmaatregelen om bedrijfsgegevens en apparaten te beschermen, inclusief het inschakelen van wachtwoordbeveiliging, het versleutelen van werkapparaten en ervoor zorgen dat er een back-up van gegevens wordt gemaakt.

• Bouw veiligheid binnen en buiten het kantoor. Het is nu eenvoudiger dan ooit om werknemers aan hun bureau of onderweg te beveiligen, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken, met oplossingen als Kaspersky Endpoint Security Cloud.