 Slechts zes procent CEO’s van grootste organisaties actief op social media

TEAM LEWIS onthult marketingprestaties top 300 Forbes organisaties - TEAM LEWIS presenteert de jaarlijkse Global Marketing Index™. Het bureau heeft de top 300 grootste bedrijven ter wereld uit de Forbes Global 2000 lijst geanalyseerd met behulp van een eigen ontwikkelde methode, de Marketing Engagement Tracker (MET).



In een periode waarin voortdurende onzekerheid en verandering de toon voeren, zijn ook de verwachtingen van het publiek enorm veranderd. De MET Index van dit jaar laat zien dat marketingprestaties niet alleen over aantallen en bereik gaan. Steeds belangrijker is in hoeverre organisaties in staat zijn om te luisteren en te reageren op momenten die ertoe doen. Snelheid en menselijkheid zijn daarin belangrijke factoren die bijdragen aan het behouden van klantrelaties. Diversiteit en inclusiviteit moeten in de klantervaring worden meegenomen. Zowel klanten als consumenten willen worden geïnformeerd, vermaakt en betrokken bij een merk, zolang hun persoonlijke grenzen en voorkeuren gerespecteerd worden. De Global Marketing Engagement Index 2021 analyseert het effectieve gebruik van de kanalen en marketingmix om dit te bereiken.

Inconsistentie is de overheersende trend voor marketing engagement in 2021. Bedrijven slagen er niet in om strategieën te implementeren die klanten meer moeten betrekken. Een overgroot deel van de bedrijven gebruikt geen personalisatietools (94 procent) of een chatbot (85 procent) op hun website. Slechts vijftien procent van de organisaties heeft een website die toegankelijk is voor mensen met een beperking. Bijna een kwart (22 procent) linkt niet naar de social mediakanalen van de organisatie. Daarnaast is de grote meerderheid van de Forbes Global 300 CEO’s (94 procent) niet actief op social media.

"De verschuiving naar digitaal die is veroorzaakt door de pandemie gaat niet meer verdwijnen", zegt Chris Lewis, CEO en oprichter van TEAM LEWIS. "Onze bevindingen onderstrepen dat onzekerheid ook impact heeft op de meest succesvolle bedrijven ter wereld. Covid-19 heeft de manier waarop klanten naar merken kijken veranderd. Zij verwachten een naadloze customer journey waardoor bedrijven die een goede klantervaring bieden, aan de top blijven staan."



De belangrijkste conclusies uit de MET Index:

94 procent van de bedrijven gebruikt geen personalisatietools op hun websites.

De activiteiten op social media onder CEO's tonen een minimale groei ten opzichte van vorig jaar. Slechts 40 procent van de CEO’s heeft een account op social media. Daarvan is slechts zeventien procent actief met het plaatsen van bedrijf gerelateerde informatie.

Merken lopen achter op het gebied van gebruikerservaring: bijna 45 procent gebruikt geen video’s op hun website.

40 procent van de onderzochte bedrijven vermeldt nergens hun bedrijfswaarden op hun website en ongeveer twintig procent verwijst niet naar actualiteiten.

B2b-bedrijven blijven achter op het gebied van community-betrokkenheid. Uit het onderzoek blijkt dat ze minder snel geneigd zijn om in contact te treden met klanten via social media.

Bedrijven stappen af ​​van het gebruik van tagbeheersoftware, het bijhouden van aangepaste conversies en het gebruik van op maat gemaakte events en dimensies op hun webpagina's. Deze trend werd voor het eerst gerapporteerd in 2020 en versnelde met tien procent in 2021.

De meeste bedrijven zijn nog steeds niet actief bezig met het promoten van online evenementen op hun website.