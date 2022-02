 Bedrijven laten potentieel van werknemers onbenut

HR vindt dat medewerkers learning tools te weinig gebruiken - Maar liefst 63 procent van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52 procent van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Volgens 53 procent van de HR-professionals maken medewerkers ook te weinig gebruik van het leeraanbod, waardoor er veel leerbudget blijft liggen.



Dat concludeert de Studytube Learning & Development Monitor 2022, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

Volgens het rapport investeren de meeste bedrijven wel degelijk in Learning Tools om hun werknemers te ontwikkelen; vooral Learning Management Systemen (37 procent) en online trainingsbibliotheken (36 procent) zijn populair. Ook voorzien bijna alle organisaties een leerbudget (96 procent).

De leermogelijkheden en -budgetten zijn dus aanwezig, maar meer dan de helft van de HR-professionals (53 procent) vindt dat hun medewerkers die middelen te weinig gebruiken. Bijna twee derde (64 procent) zegt dan ook dat minder dan 75 procent van het leerbudget daadwerkelijk wordt uitgegeven. Zowel de mogelijkheden van het leeraanbod en het leerbudget als het potentieel van de medewerkers worden dus niet volledig benut.



Learning & Development heeft geen prioriteit

Meer dan de helft (52 procent) van de HR-professionals ervaart dat een leercultuur geen uitgesproken topprioriteit is voor de organisatie; 61 procent van de leidinggevenden en 69 procent van de overige medewerkers delen die mening. Volgens 47 procent van de HR-professionals krijgen andere werkzaamheden voorrang, zodat medewerkers weinig tijd kunnen besteden aan hun ontwikkeling. Medewerkers bevestigen dat: de waan van de dag (25 procent) is voor hen de grootste belemmering in hun leer- en ontwikkelproces.

Daarnaast meent 31 procent van de HR-professionals dat medewerkers gewoonweg onvoldoende op de hoogte zijn van het leeraanbod. Slechts zestien procent van de medewerkers is het daarmee eens, maar 79 procent van hen kan niet zeggen hoeveel leerbudget ze mogen gebruiken. Bij HR-professionals en leidinggevenden is dat respectievelijk 46 procent en 57 procent. Ook weet 33 procent van de medewerkers niet welke Learning Tools hun organisatie aanbiedt.



Nood aan duidelijke communicatie

"Uit eerdere resultaten van de Studytube L&D Monitor 2022 bleek al dat leermogelijkheden noodzakelijk zijn om talent aan te trekken en te behouden, dus het baart me zorgen dat het - zeker in deze krappe arbeidsmarkt - bij zoveel organisaties geen prioriteit heeft," aldus Homam Karimi, CEO van Studytube. "De cijfers tonen aan dat bij 24 procent van de medewerkers L&D bijna nooit onder de aandacht wordt gebracht. HR-professionals zijn geen marketeers, maar het loont écht om duidelijk en regelmatig te communiceren over hoe, waar en wanneer je medewerkers kunnen werken aan hun ontwikkeling. Anders is het net alsof je een mooie auto in je garage hebt staan, maar je de sleutel niet kan vinden - en dat is gewoon zonde."