 Werven van gekwalificeerd personeel grootste kopzorg voor HR-professionals

Hybride werken levert HR-professionals minimale zorgen op - Bijna de helft van de HR-professionals (46 procent) ziet op dit moment het werven van gekwalificeerde medewerkers als grootste zorg en uitdaging in het vakgebied. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | YouServe, onder ruim 1.000 HR-professionals naar de grootste zorgen die zij hebben in hun werk. Het vinden van nieuw talent wordt dus het meest genoemd.



Niet alleen het werven van nieuwe medewerkers is lastig, ook zaken rondom het behouden van huidige medewerkers leveren HR-professionals zorgen op. Bijna twee op de vijf (37 procent) ziet het behouden van personeel momenteel als grootste uitdaging. Om medewerkers vast te houden, is het belangrijk in te zetten op zaken als duurzame inzetbaarheid. Maar dat is niet gemakkelijk. Dit is voor bijna één op de vijf (megentien procent) HR-professionals namelijk een zorg. Tot slot vormt het acceptabel houden van de werkdruk bij ruim een kwart (28 procent) van de professionals een uitdaging.



Inspelen op hybride werken geen probleem

Wat HR-professionals minder zorgen baart, is het inspelen op de nieuwe hybride werkvorm, ontstaan door corona. Zo ziet slechts negen procent het professionaliseren van een hybride manier van werken als hun grootste uitdaging. Belangrijk bij hybride werken is de verbinding met de organisatie. Ook dit is voor HR-professionals nauwelijks een zorg: slechts één op de tien (elf procent) maakt zich zorgen of medewerkers door hybride werken nog wel in verbinding blijven met de organisatie.

Simon Kornblum, director portfolio bij Visma | YouServe: "In de tijd waarin we momenteel leven, met alle personeelstekorten, is het begrijpelijk dat het behoud en de werving van personeel als grote zorg en daarmee als uitdaging wordt gezien door HR-professionals. Het is immers aan hen om hier verantwoordelijkheid in te nemen en te zorgen dat de organisatie met voldoende mensen - en belangrijker nog: met de juiste kennis en kunde - aan het werk blijft. Daarom vinden we het belangrijk HR-afdelingen te ontzorgen. Dat doen we met een positieve insteek: wat kun en wil je als organisatie zelf (blijven) doen, en waar kunnen wij je bij helpen? Meer digitalisering en optimalisatie van HR-processen kunnen bijvoorbeeld van grote waarde zijn bij de uitdagingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Uiteraard neemt het niet alle zorgen van HR-professionals weg, maar er komt zo wel tijd en focus vrij voor belangrijke personeelszaken. Wij helpen organisaties daar graag bij."