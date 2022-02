Technologie trends van 2022 Door de pandemie zijn technologische veranderingen in een stroomversnelling geraakt - Technologische verandering draait om mensen. En in 2022, het tijdperk van hybride werk, meer dan ooit. De grootste trends in technologie gaan over de nieuwe manieren waarop we met elkaar werken en verbinden - en hoe technologie dit mogelijk maakt.



Door de pandemie zijn technologische veranderingen in een stroomversnelling geraakt. Dit jaar wordt het tijd dat we deze transformatie naar een hoger niveau tillen. Dat betekent dat we digitale ervaringen moeten creëren die meeslepender, inclusiever, veiliger en gebruiksvriendelijker zijn dan ooit tevoren.

De belangrijkste technologische trends voor het komende jaar.



#1 — Samenwerken met foto-realistische hologrammen

Stel je eens voor dat je uit eten gaat met een vriend of collega die 10.000 kilometer van je vandaan is, maar in alle opzichten aan de andere kant van de tafel lijkt te zitten. Holografische technologie kan dit werkelijkheid maken. Want ondanks de hoge verwachtingen van een onwerkelijk metaverse, geloof ik dat mensen graag een ervaring willen die echter is. In tegenstelling tot een metaverse avatar, kunnen hologramtechnologieën een hyperreële, driedimensionale weergave van jou en je tafelgenoot projecteren, onafhankelijk van waar jullie je bevinden. Ik verwacht dat hologrammen samenwerking in de zakenwereld drastisch kan transformeren. Met behulp van een hologram, kan een ontwerpprototype bijvoorbeeld vanuit alle hoeken worden bekeken door real-time medewerkers die er ook nog eens levensecht uitzien - zelfs als ze zich op verschillende continenten bevinden. Ik verwacht dat deze trend in 2022 zal worden toegepast in real-world praktijkvoorbeelden en ons zo een duidelijk beeld zal geven van wat ons nog te wachten staat op het gebied van samenwerking.



#2 — De onzichtbare gebruikersinterface

Complexiteit staat vooruitgang in de weg, vooral als het gaat om gebruikersinterfaces. Wanneer merken nieuwe mogelijkheden blijven toevoegen, kunnen consumenten een verzadigingspunt bereiken. Ik verwacht daarom dat slimme ontwerpers voor simpel gaan en een teveel aan functies juist weghalen, in plaats van nieuwe functies toevoegen. Tenminste, voor zover we dat kunnen zien, want veel van de nieuwe functies zullen onzichtbaar zijn. Omdat AI technologische ontwikkeling op talloze manieren blijft transformeren, zullen we niet eens over deze functies hoeven na te denken, zelfs niet om ze aan of uit te zetten. De technologie zal het gewoon "weten". Hybride werkende samenwerkingsplatforms zoals Webex zullen op nieuwe manieren op onze behoeften anticiperen en soepelere, naadloze en intuïtieve interacties mogelijk maken, overal en met iedereen - van automatische ruisonderdrukking tot real-time vertalingen.



#3 — Van platform tot platform, zonder hapering

Vandaag de dag willen consumenten de vrijheid om zonder haperingen van het ene platform, product of ervaring naar het andere gaan. Geen enkel bedrijf kan dus in een vacuüm innoveren. De meest succesvolle techbedrijven zullen deze dynamiek begrijpen en interoperabiliteit inbouwen in hun gehele aanbod. Mensen vinden het namelijk vooral belangrijk hoe makkelijk en effectief technologie werkt, niet waar het vandaan komt. De pandemie heeft het belang van eenvoud en gebruiksgemak aangetoond. In 2022 verwacht ik een nog grotere integratie tussen meerdere platformen, apps en diensten.



#4 — Een verschuiving naar multicloudbeveiligingsplatforms

Ik verwacht in 2022 een grote verschuiving van point solutions naar geconsolideerde platforms, veroorzaakt door de toenemende complexiteit van cyberbeveiliging in een multicloud-wereld. Gezien het enorme aantal leveranciers van beveiligingsoplossingen op de markt (3.500 volgens de laatste cijfers) zal dit security - en ook beleid en governance - voor veel organisaties sterk vereenvoudigen. Ik verwacht ook dat deze gestroomlijnde, geïntegreerde benadering van security de relevantie van de grote spelers op het gebied van beveiligingsplatforms - waaronder Cisco, Microsoft, Zscaler, Palo Alto Networks en Crowdstrike - in 2022 verder zal verhogen.



#5 – Hybride werken, voor een divers, wereldwijd en flexibel personeelsbestand

Mensen willen op een nieuwe manier werken. Dit heeft de Great Resignation in de Verenigde Staten duidelijk gemaakt, en dit zien we in Nederland terug in de krappe arbeidsmarkt. Het oude, hiërarchische 9-5 model zal nooit meer volledig terugkeren. De nieuwe manier van werken bestaat echter uit meer dan mensen de optie geven om een paar dagen per week thuis te werken. Het betekent een werkervaring creëren die uitzonderlijk is - op kantoor, thuis, of in een bergdorpje op een ander continent. Tot aan het punt waarop er gewoonweg geen verschil meer is in hoe of van waaruit je kiest te werken. Zo krijgen mensen meer vrijheid in het kiezen van hun werkplek en het indelen van hun agenda, en kunnen ze meer tijd met hun familie doorbrengen. Ik verwacht dat samenwerkingstools en innovatie in 2022 de wereldwijde cultuurverandering zullen blijven aandrijven, en ons dichter brengen bij een ideaal waarin het speelveld voor kansen overal ter wereld gelijk is.



#6 – De arbeidsmarkt wordt krapper, maar oplossingen liggen op de loer

Alleen al in de securitysector zijn er momenteel wereldwijd zo’n 4 miljoen onvervulde banen, en ik verwacht dat dit aantal nog verder zal stijgen. Een voor de hand liggende oplossing is gewoonweg meer mensen opleiden voor een carrière in security. Dat betekent dat we technologische vaardigheden beschikbaar moeten maken voor een meer diverse pool van potentieel talent. Online platforms zoals Cisco Networking Academy, dat cursussen aanbiedt over digitalisering, zullen hopelijk nog veel meer mensen in over het hoofd geziene sectoren en achtergestelde gebieden bereiken. Afgelopen jaar heeft Cisco een aantal van zijn NetAcad-cursussen beschikbaar gesteld via het HoeWerktNederland platform, om zo mensen in Nederland de kans te bieden om hun kennis van het Internet of Things, cybersecurity en programmeren te verbeteren en zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verminderen. We kunnen deze kloof nog verder dichten door technologie te automatiseren, waardoor veel lastige en tijdrovende handmatige taken in beveiliging en IT kunnen worden vereenvoudigd. Artificial Intelligence zal in deze evolutie een steeds grotere rol spelen, vooral op het gebied van security. Wat leiderschap betreft, verwacht ik in 2022 meer vrouwelijke leidinggevenden in de technologiesector te zien.

Er zijn nog geen reacties.

