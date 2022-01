 Vier technologietrends die we de komende jaren steeds vaker gaan zien

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op - De pandemie en alle beperkingen die daarbij horen hebben er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat technologische ontwikkelingen elkaar nog veel sneller opvolgen. Twee jaar geleden hadden weinig mensen kunnen voorspellen dat het mogelijk was dat iedereen thuis zou werken, dat er online onderwijs zou zijn, en dat zelfs een doktersafspraak vanuit huis mogelijk zou zijn.



Toch kunnen we dit jaar en de volgende jaren nog veel meer van dit soort ontwikkelingen verwachten. Daarnaast wordt het belang van duurzaamheid en inclusiviteit in technologie ook steeds belangrijker. Cisco heeft vier trends geïdentificeerd die we de komende jaren steeds vaker terug gaan zien, waarbij duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie steeds belangrijker worden.



1. Datastromen leiden tot ‘predictive insights’

Moderne ondernemingen worden gedefinieerd door de bedrijfsapplicaties die ze maken en gebruiken. De pandemie heeft het belang van deze zakelijke applicaties benadrukt en vergroot, en het gebruik hiervan is sterk gegroeid. Door deze toename in online interacties wordt er steeds meer data verzameld. Elke interactie op zakelijke platformen en applicaties voegt namelijk data toe aan een steeds groter wordende datastroom. Uit deze data kunnen vervolgens voorspellende inzichten of predictive insights worden gegenereerd. In sommige gevallen zal de data uit deze voorspellingen centraal opgeslagen worden (in de Cloud), maar in andere gevallen zal data eerst in de Edge, dichter bij de gebruiker, verwerkt moeten worden, hieronder vallen bijvoorbeeld Machine Learning en andere capaciteiten.



2. Ethische AI is een voorwaarde voor een inclusieve toekomst

Maar hoe vergaren we deze voorspellende inzichten? En hoe kunnen we deze datastroom begrijpen? De extreem grote hoeveelheid data die verzameld wordt is te groot om deze verwerking door mensen te laten doen, maar de data moet wel op een intelligente manier en soms zelfs in real-time verwerkt worden. Dit wordt gedaan door Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI). De verwerking van data middels ML en AI, met als doel inzichten te produceren, brengt echter ook uitdagingen met zich mee op het gebied van privacy, eigenaarschap, soevereiniteit en compliance. Daarnaast moet AI vrij zijn van vooroordelen, waardoor inclusiviteit wordt gegarandeerd. AI moet dus ethisch, verantwoordelijk en begrijpelijk zijn, zodat iedereen die het systeem gebruikt kan begrijpen hoe inzichten worden geproduceerd en waarom de data tot deze uitkomsten leidt. Om echte transparante AI te realiseren moet transparantie in het gehele ontwikkelproces aanwezig zijn, wat we hopelijk de komende jaren nog veel vaker gaan zien.



3. Betrouwbaar, veilig en goedkoop internet overal is dé stap naar minder ongelijkheid Ook in de toekomst zal de drang naar ongelimiteerde connectiviteit en communicatie blijven bestaan. Internet helpt ons om sociale en economische ongelijkheid te verkleinen door iedereen dezelfde, eerlijke toegang tot de moderne wereldeconomie te verschaffen. Dit maakt vooral het verschil tussen stedelijk en niet-stedelijk gebied kleiner, en zal voor iedereen – ongeacht waar ze vandaan komen – meer banen kunnen creëren. Een permanente en betrouwbare internetverbinding, beschikbaar tegen een lage prijs, is daarbij wel cruciaal. Door het gebruik van AI kunnen we connectiviteit en connectiviteitsproblemen beter voorspellen en deze problemen sneller corrigeren, waardoor de verbinding beter wordt. Zo zullen we een naadloze verbinding tussen elke mobiele en Wi-Fi verbinding realiseren, in de toekomst zelfs via LEO-satellieten.



4. Zijn kwantumcomputers en -beveiliging de weg naar een crime-free internet?

Kwantumcomputers en -beveiliging zullen op een andere manier samenwerken dan de klassieke communicatienetwerken die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben. Onze huidige netwerken streamen bits en bytes om data uit te wisselen. Kwantumtechnologie is daarentegen fundamenteel gebaseerd op een onverklaarbaar fenomeen in de kwantumnatuurkunde – de verstrengeling van deeltjes die hen in staat stelt om informatie te delen. Kwantumnetwerken kunnen een nieuwe veilige connectie tussen digitale apparaten verzorgen, waardoor ze ondoordringbaar worden voor hackers. Zo zijn systemen beter beschermd tegen fraude en andere onderbrekingen van online activiteit. Een crime-free internet is toch een prachtig perspectief!