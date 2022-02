 Vijf technologische voorspellingen voor de auto-industrie in 2022

Duurzaamheid wordt nog belangrijker - De auto-industrie is voortdurend in beweging in Nederland. Technologie speelt een essentiële rol bij deze veranderingen en zet de auto-industrie behoorlijk op zijn kop. De ontwikkelingen gaan razendsnel en soms is het moeilijk om het overzicht te behouden. Peter Maithel, Industry Principal Automotive bij Infor bespreekt de 5 belangrijkste trends in de auto-industrie.



De elektrische auto wordt in Nederland steeds populairder. In 2020 nam het aantal met 38 procent toe tot een totaal van 273.000. Toch brengen elektrische voertuigen hun eigen milieu-uitdagingen met zich mee, waaronder het hoge energieverbruik om ze te produceren, het dreigende probleem van enorme aantallen accu's en de toenemende vraag naar elektriciteit. Om problemen op te lossen is een bredere benadering van de problemen en uitdagingen nodig.



Werving en behoud van talent biedt kansen

Het werven en behouden van talent maakt deel uit van de strategische agenda om in 2022 en daarna te kunnen concurreren. Soft skills, zoals samenwerken in teams, problemen oplossen en klantenservice zijn net zo belangrijk als het vermogen om machines te bedienen. Werkgevers in de automobielsector moeten technologiecursussen en -opleidingen aanbieden om de bestaande arbeidskrachten bij te scholen en nieuwe medewerkers aan te trekken. Pas-afgestudeerden die de arbeidsmarkt betreden verwachten gebruiksvriendelijke software, vergelijkbaar met de oplossingen die ze in hun dagelijks leven gebruiken.



Business intelligence zet chaos om in bruikbare strategie

Inzichten in gegevens zijn van essentieel belang om de impact van veranderingen te begrijpen. Veel organisaties beschikken over te weinig bruikbare data en begeven zich daardoor op onbekend terrein. Augmented intelligence, kunstmatige intelligentie, machine learning en digitale platforms zijn van cruciaal belang. Organisaties worden zich steeds meer bewust van de waarde van smart analytics en machine learning/AI en investeren in oplossingen waarin deze functies zijn ingebouwd.



Flexibiliteit wordt prioriteit

De auto-industrie heeft de laatste jaren verschillende verschuivingen doorgemaakt. Dit heeft gevolgen voor elk aspect van de industrie; van productontwerp en -ontwikkeling tot productie, distributie, verkoop, service, talent en de aftermarket. Ook de gebruikerservaring heeft een grote transformatie ondergaan: zelfs auto's in de middenklasse zijn nu uitgerust met ontelbare luxe voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan stoelverwarming, parkeerhulp met camera en sensoren om botsingen te vermijden. Dit soort grote veranderingen vraagt om ongekende bedrijfsflexibiliteit en flexibele technologische oplossingen. Cloud-gebaseerde oplossingen bieden flexibiliteit en schaalbaarheid bij het lanceren van nieuwe bedrijfsentiteiten en -modellen, nieuwe operationele processen en nieuwe partnerships.



Samenwerking om tekort aan microchips op te vangen

Moderne voertuigen maken gebruik van een breed scala aan microchips. Helaas is er nog steeds een tekort aan microchips en dit neemt in 2022 toe. Dit is een belangrijke hindernis die de sector moet aanpakken. Ook de Europese Unie wil in de chipindustrie stappen en hoopt tegen het einde van het decennium 20 procent van de halfgeleiderproductie in de wereld voor zich op te eisen. Organisaties moeten anticiperen op de veranderingen om een toereikend aanbod te garanderen. Allianties en samenwerkingsverbanden worden in 2022 belangrijker om daarmee de koopkracht te vergroten. Cloud-gebaseerde samenwerkingstools helpen bij het beheren van deze multi-enterprise relaties.

Het jaar 2022 brengt bekende, maar ook onbekende uitdagingen met zich mee. Als er één ding is dat we het afgelopen anderhalf jaar hebben geleerd, dan is het wel dat we 'normaal' niet meer als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Veerkracht, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en samenwerking zijn de nieuwe must haves binnen deze sector.