'Het nieuwe normaal is nu gewoon normaal' Organisaties zullen het kantoor opnieuw inrichten - Rackspace Technology publiceert de voorspellingen voor 2022, waarin bedrijven een inhaalslag moeten maken, aangezien ‘het nieuwe normaal’ als gevolg van de coronapandemie inmiddels al de norm is. Bedrijven zullen volgens Rackspace Technology in 2022 aanpassingen moeten maken om de stap van het oude naar het nieuwe normaal te maken.



Hiertoe behoren onder meer het herstructureren van het kantoor, het verbeteren van videobellen, het naadloos aansluiten van hybride werken en het herzien van het tempo van de digitale transformatie.



Innovatie zonder het traditionele kantoor

Het fulltime kantoor is voor de meeste organisaties al lang verleden tijd. Bedrijven die de flexibiliteit van hybride modellen nog niet hebben omarmd, zullen dat op korte termijn wel moeten zodat zij kunnen concurreren om het beste talent.

Daar staat tegenover dat de meeste mensen wel behoefte hebben aan fysieke bijeenkomsten en dat zij dit tijdens de lockdowns gemist hebben. In 2022 zal het daarom de norm zijn om toch een paar dagen per week naar kantoor te komen. Persoonlijke ontmoetingen stimuleren innovatie want het maakt het uitwisselen van spontane ideeën en willekeurige gedachten gemakkelijker. Dergelijk sociaal contact is vanuit huis of via een scherm niet te evenaren.

Dit betekent dat mensen niet hoofdzakelijk naar kantoor gaan om te werken, maar om samen te komen en te innoveren. De inrichting van het kantoor moet dat weerspiegelen en dat betekent het vervangen van de kantoortuinen vol bureaus met plekken waar mensen bijeenkomen.

Hoewel flexibiliteit belangrijk is, is structuur ook cruciaal. Bedrijven die de momenten waarop medewerkers aanwezig zijn op kantoor goed regelen en het kantoor herstructureren, maken kruisbestuiving binnen het bedrijf mogelijk. Organisaties kunnen er nu eenmaal niet op vertrouwen dat dit op lange termijn vanzelf zal gaan. In 2022 netwerken werknemers met de brede organisatie in plaats van alleen met hun eigen team dat ze toch al dagelijks spreken. Op lange termijn bevordert dit hun professionele groei en verbetering.



Videogesprekken zijn ingeburgerd

Videobellen nam tijdens de coronapandemie een enorme vlucht. De platformen hiervoor schoten als paddenstoelen uit de grond. Hierdoor moesten veel mensen werken met verschillende toepassingen, zoals Microsoft Teams, Slack, Zoom en Google Meet.

Het is voor medewerkers echter omslachtig en tijdrovend om dagelijks meerdere tools te gebruiken en te schakelen tussen platforms die in wezen dezelfde functie vervullen. In 2022 zal er daarom een oplossing moeten komen die het mogelijk maakt dat al deze platforms naadloos op elkaar aansluiten. Zo kunnen mensen rechtstreeks vanuit de dienst van hun keuze deelnemen aan alle gesprekken en vergaderingen.



Digitale transformatie gaat over ervaring, niet over snelheid

De digitale transformatie is tijdens de pandemie van vitaal belang gebleken voor de bedrijfscontinuïteit. Organisaties waren daarom bereid risico's te nemen om het hoofd boven water te houden. Dat heeft ook de verwachtingen veranderd, want directies zien dat transformaties die vroeger maanden duurden, nu in een paar weken of zelfs dagen kunnen worden gerealiseerd.

Klanten kunnen de snelle veranderingen door de digitale transformatie echter moeilijk bijbenen. Zij waren tijdens de opkomst van corona nog wel bereid om concessies te doen aan de gebruikerservaring, maar inmiddels verwachten zij weer hoge niveaus van gebruiksgemak en dienstverlening. Dit betekent dat bedrijven het tempo van hun digitale transformatie misschien enigszins moeten afremmen zodat de klantervaring uitstekend blijft. Dat is uiteindelijk belangrijker voor de bedrijfscontinuïteit.



Gartner loopt achter de feiten aan - cloud native is zo 2021

Gartner voorspelt voor 2022 een toename van het gebruik van cloud native-platforms, maar dat is al lang een feit. De hoeveelheid cloud native-werk is de afgelopen 18 maanden al sterk toegenomen.

De multicloud is er klaar voor en klanten willen en zullen hun cloud niet langer bij slechts één provider afnemen. De beste manier om een multicloudomgeving tot een succes te maken en er het meeste voordeel uit te halen, is door apps te creëren die overdraagbaar zijn tussen clouds.

De sleutel voor een succesvolle multicloudomgeving is de continue optimalisatie daarvan en het gebruik van het juiste platform op het juiste moment. Dan moet het wel duidelijk zijn wat ‘juist’ is. De samenwerking met een gespecialiseerde partner op dit gebied is daarvoor van cruciaal belang.

Bert Stam, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology: "Elke organisatie moet zich in 2022 aanpassen aan de huidige marktomstandigheden en het gebruik van technologie optimaliseren die tijdens de pandemie overhaast werd ingezet. De tijd dringt om het nieuwe normaal in de praktijk te brengen, want dat is inmiddels het gewone normaal."

