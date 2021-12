 Onderzoek toont kracht van fleet management-technologie

75 procent van de Nederlandse wagenparken haalt de investering er binnen een jaar uit - Uit Europees onderzoek, gesponsord door Verizon Connect, is gebleken dat er een duidelijk verband bestaat tussen het gebruik van fleet management-technologie voor het realiseren van Return on Investment (ROI) en het verbeteren van de klantenservice.



De enquête, uitgevoerd door ABI Research, werd ingevuld door meer dan 1.350 Europese wagenparkbeheerders, directieleden en andere professionals in tien landen, waaronder Nederland. 74 procent van de respondenten vond dat het gebruik van fleet management-technologie 'zeer' en 'extreem' voordelig was voor hun bedrijf. In Nederland zag 75 procent van de chauffeurs de ROI binnen een jaar of minder en 38 procent binnen zes maanden of minder. Met het oog op de klantenbinding op lange termijn en blijvende tevredenheid blijkt dat meer dan de helft van alle Nederlandse respondenten (57 procent) meldde dat de klantenservice was verbeterd na de implementatie van fleet management-technologie.



Transformatie-effect

"Deze resultaten tonen in harde cijfers het transformatie-effect aan dat fleet management-oplossingen kunnen hebben, vooral voor kleine bedrijven," zegt Peter Mitchell, senior vice president en general manager van Verizon Connect. "Veel bedrijven zijn tijdens de pandemie financieel onder druk komen te staan. Fleet management-technologieën maken een drastische verlaging van de kosten mogelijk en stellen bedrijven tegelijkertijd in staat om meer werk gedaan te krijgen. Net zo belangrijk is dat deze technologieën ook kunnen helpen om prioriteit te geven aan veiligheid, de klanttevredenheid te verhogen en duurzaamheid te bevorderen door een lager brandstofverbruik."



Belangrijkste bevindingen:

Er werd tijdens de pandemie blijvend geïnvesteerd in fleet management-technologie en veiligheid van chauffeurs. 59 procent van de respondenten stelde sinds de uitbraak van het coronavirus processen in om de veiligheid en beveiliging van werknemers en voertuigen te controleren; 47 procent investeerde in nieuwe systemen die hen hielpen bij het tracken van voertuiggegevens.

59 procent van de respondenten stelde sinds de uitbraak van het coronavirus processen in om de veiligheid en beveiliging van werknemers en voertuigen te controleren; 47 procent investeerde in nieuwe systemen die hen hielpen bij het tracken van voertuiggegevens. Over het algemeen zagen alle gebruikers van video-oplossingen positieve kostenbesparingen: 57 procent zag een daling van de kosten voor ongevallen en 47 procent een daling van de kosten voor autoverzekeringen. Andere belangrijke bevindingen, specifiek voor Nederland zijn:

GPS Tracking wordt gebruikt door bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagde Nederlandse bedrijven

wordt gebruikt door bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagde Nederlandse bedrijven Brandstofkosten werden verlaagd bij 50 procent van de respondenten Het aantal ongevallen werd verminderd bij 36 procent van de respondenten.