Albert Heijn en Jumbo aan kop als meest favoriete werkgevers onder scholieren en studenten Supermarktketens blijven de meest favoriete organisaties voor een bijbaan - Albert Heijn is onder scholieren en studenten opnieuw gekozen als meest favoriete werkgever voor een bijbaan, gevolgd door Jumbo Supermarkten. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group, waarin er aan 2.914 scholieren en studenten werd gevraagd bij welke organisatie zij het liefst een bijbaan zouden willen hebben.



Opvallend is dat de top tien dit jaar een aantal nieuwkomers bevat. PostNL, Politie, Lidl en met name Domino’s Pizza zijn dit jaar een stuk populairder geworden onder scholieren en studenten.



Supermarktketens blijven de meest favoriete organisaties voor een bijbaan

Opnieuw zijn supermarktketens Albert Heijn en Jumbo Supermarkten gekozen tot de meest favoriete organisaties om een bijbaan bij te hebben. Scholieren en studenten die vorig jaar aan het onderzoek van Intelligence Group hebben deelgenomen worden dit jaar automatisch uitgesloten voor het nieuwe onderzoek. Meerdere jaren op rij benoemd worden tot de meest favoriete werkgever voor bijbanen laat dan ook duidelijk zien hoe sterk het werkgeversmerk van deze supermarkten is, iets waar veel werkgevers jaloers naar op zullen kijken. Het bouwen van een sterk employer brand kost veel tijd en is een langdurige investering. Het is daarom van belang om een goede strategie voor u employer branding te hebben. Zo baseert Albert Heijn haar nieuwe bijbaancampagne op inzichten die zijn voortgekomen uit gesprekken met medewerkers.

"We zijn heel blij dat wij voor de derde keer op rij de meest favoriete bijbaan werkgever van Nederland zijn, zeker ook omdat we hier veel energie in steken," aldus René Herremans, Director Employer Branding bij Albert Heijn. "We zijn hierbij niet alleen bezig met employer branding en werving, maar met name ook om het werken zelf steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeftes van onze medewerkers. Met name de sfeer en de gezelligheid binnen de supermarkten maken het echte verschil voor de medewerkers en voor de klanten. Ook zij merken het wanneer medewerkers graag bij ons werken en plezier in hun werk hebben".



Employer branding

Ook de nummer twee in de lijst, Jumbo Supermarkten, heeft afgelopen jaren grote stappen gezet in haar employer branding. Lotte Konieczek, Manager Recruitment & Employer Branding bij Jumbo Supermarkten, heeft in de afgelopen twee jaar gezien hoe er binnen de groeiende organisatie steeds meer aandacht is voor het belang van goede recruitment. "Strategisch gezien staan bijbaners, als grootste groep medewerkers voor Jumbo, altijd op één. Om ons employer brand onder deze groep te versterken zetten we landelijke campagnes in. Begin 2020 kwamen we bij YouTube legende Bram Krikke uit voor onze employer branding campagne. Ons jongeren panel gaf unaniem aan dat het heel tof zou zijn wanneer zij (bijbaners) mee mochten doen in een van zijn afleveringen. En zo geschiedde. Gedurende het hele jaar door zetten we doelgroepgerichte wervingscampagnes in voor de verschillende bedrijfstakken waarvoor Jumbo bijbaners zoekt," aldus Lotte Konieczek. Voor elke campagne worden er panels van jongeren geraadpleegd en wordt er gekeken naar wat het beste past bij die specifieke doelgroep. Zo kan een wervingscampagne gericht op vakkenvullers er anders uitzien dan een campagne gericht op het werven van bezorgers of medewerkers voor het distributiecentrum of voor de La Place restaurants.

Maar hoe heeft Jumbo Supermarkten in de afgelopen jaren haar employer brand zo sterk neergezet? Volgens Lotte Konieczek komt dit doordat Jumbo altijd duidelijk laat zien wat werken bij Jumbo betekent, door zo authentiek mogelijk naar buiten te treden. "Onze uitspraak is ‘Jumbo, daar gebeurt het!’ en dat laten we constant zien in onze uitingen, uitspraken en wervingsevents. Zo laat Jumbo in haar nieuwe wervingscampagne ‘Achter de schermen’ zien wat er in de verschillende bedrijfstakken gebeurt tijdens, maar ook voor en na werktijd. "We weten dat jongeren die op zoek zijn naar een bijbaan met name voor ons kiezen, omdat ze in een gezellig team willen werken. Door authentiek te zijn en te laten zien wat werken bij verschillende bedrijfstakken van Jumbo inhoudt en in wat voor team u terecht komt, kunnen jongeren beter inschatten wat bij hun past en waar ze graag zouden willen werken. Hierdoor zien we dat de sollicitaties van bijbaners kwalitatief beter zijn geworden en nu vaker meer gericht zijn op één specifieke bedrijfstak zoals bijvoorbeeld bezorger, restaurant medewerker of vakkenvuller." De employer branding van Jumbo is voor velen al om jaloers op te worden, maar wanneer u Lotte Konieczek vraagt wat haar doel voor het komende jaar is, is er maar één antwoord: "De employer of choice zijn voor alle doelgroepen waar we ons op richten, door constant de beste mensen aan te kunnen spreken die bij Jumbo willen werken en die ook bij Jumbo passen."

Naast Albert Heijn en Jumbo Supermarkten staan er dit jaar nog drie andere supermarkten in de top tien. PLUS heeft dit jaar de zesde plaats behouden, Dirk van den Broek is gestegen van de tiende naar de achtste plaats en Lidl is gestegen van de zeventiende naar de negende plaats. Met meer dan de helft van de plaatsen in deze lijst, wordt de top tien meest favoriete werkgevers om een bijbaan bij te hebben dus gedomineerd door de supermarktketen.



Domino’s Pizza en PostNL als grootste stijgers in de top 10

Een vergelijking van de top 10 van dit jaar met die van vorig jaar laat zien dat Domino’s Pizza bij uitschot de grootste stijger is. Domino’s steeg van de 71e naar de achtste plaats. Ook PostNL is hard gestegen van de 41e naar de derde plek. Robert Groenenboom, Manager Recruitment bij PostNL geeft aan hartstikke blij te zijn met deze stijging. "We willen de favoriete bezorger zijn voor Nederland en nu zijn we ook één van de favoriete bijbanen voor scholieren en studenten. PostNL is een grote werkgever en met elkaar zijn we een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. We herkennen dat ook scholieren en studenten ons goed weten te vinden en er werken dan ook veel jongeren bij ons. Als bezorger werkt yu zelfstandig en in de buitenlucht. In deze bijzondere en drukke coronatijd is ons werk ideaal voor jongeren die op zoek zijn naar een (tijdelijke) baan."



Bijbaan bij de Politie? Dat kan toch helemaal niet?

Ook de Politie is dit jaar vaak benoemd als organisatie waarbij scholieren en studenten graag een bijbaan willen hebben. De Politie stond vorig jaar nog op de twaalfde plek en is dit jaar gestegen naar de vierde plek in de top tien. Een plek waar de Politie vereerd, maar ook verrast op reageert. Opvallend is namelijk dat de Politie helemaal geen bijbanen voor scholieren aanbiedt. "Dit heeft te maken met het karakter van de organisatie en met de verplichte screening van enkele maanden", aldus Kim Joosten, Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie bij de Politie. "Wel zijn er functies bij Service en Intake waar studenten werken die dit als bijbaan doen, maar hierbij geldt er wel een minimum aantal uur dat u moet werken". Kim Joosten geeft aan dat er op dit moment nog geen specifieke plannen zijn om te beginnen met het opzetten van verdere bijbanen voor scholieren en studenten, maar dat er wel altijd veel vraag is naar stages bij de Politie.

Ondanks dat de Politie geen bijbanen als politieagent aanbiedt, heeft Kim Joosten wel een mogelijke verklaring voor het sterke employer brand dat de Politie duidelijk heeft opgebouwd onder scholieren en studenten. "We profiteren er natuurlijk van dat de politie zo’n grote en zichtbaar aanwezige organisatie is. Zo zijn we ook voor scholieren en studenten bijvoorbeeld op tv de laatste jaren goed vertegenwoordigd met populaire programma’s als Dienders, De Meldkamer en Bureau Burgwallen, waar een kijkje wordt gegeven in de opleiding en het echte politiewerk. Ook zijn we volop zichtbaar geweest met onze wervingscampagnes voor en agenten, waarbij scholieren en studenten de belangrijkste doelgroepen waren. Er moeten weer veel nieuwe agenten instromen op de opleiding, en met name in de Randstedelijke gebieden moeten we daar veel op inzetten. Daarom zijn we vorig jaar gestart met een grootschalige campagne ‘Alles wat je in je hebt – Maak er politiewerk van’. Deze zetten we natuurlijk vooral online weg, en met buitenreclame. Maar nu is voor het eerst sinds jaren ook weer een tv-commercial uitgezonden. Niet alleen om de wervingsdoelgroep te bereiken, maar ook om in beeld te komen bij hun beïnvloeders en het respect voor politiewerk bij het grote publiek te bevorderen."



Verschillen tussen mannen en vrouwen

Voor zowel mannelijke als vrouwelijke scholieren en studenten zijn supermarktketens de meest favoriete organisaties om een bijbaan bij te hebben. Albert Heijn is voor beide de nummer één favoriete werkgever en Jumbo Supermarkten de nummer twee. Wel is er te zien dat deze gelijkenis tussen mannen en vrouwen niet geldt voor de andere supermarktketens in de top tien. Waar mannen Dirk van den Broek en PLUS vaker benoemen als favoriete werkgever, kiezen vrouwen vaker voor Lidl.

In het verschil tussen mannen en vrouwen is duidelijk te zien dat de grootste stijgers in de top tien favoriete werkgevers onder scholieren en studenten, namelijk PostNL en Domino’s Pizza, voornamelijk zijn veroorzaakt door een toename in populariteit onder mannen. Bij vrouwen zien we naast de supermarktketens ook veel andere winkels terugkomen in de top tien, zoals Kruidvat, HEMA, Douglas en H&M.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Helft werkzoekenden heeft tijdens tweede coronagolf weinig vertrouwen in vinden nieuwe baan Twintig procent minder bekeuringen door COVID-19 Albert Heijn en Jumbo aan kop als meest favoriete werkgevers onder scholieren en studenten Gerelateerde nieuwsitems Top tien jobboards: het speelbord van de uitzendbureaus en Amerikaanse Tech giganten Organisaties zetten in op vakantiekracht Twaalf B Corp-organisaties roepen op tot goed werkgeverschap via WieZetJijOpEen. nu Online imago beďnvloedt sollicitatiegedrag Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.