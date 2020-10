 76 procent van de studenten werkt door coronacrisis in een andere sector

Studenten werken vaker in de zorg, logistiek en callcenters - De coronacrisis is van grote invloed op de bijverdiensten van 79 procent van de studenten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.000, in de randstad, ingeschreven studenten bij Youbahn. 29 procent van de studenten verloor, door de coronacrisis, hun baan. Nog eens 26 procent kon minder uren werken en 45 procent werd gevraagd om andere werkzaamheden te gaan doen.



Dit leidt tot problemen voor sommige studenten, omdat de lasten voor huur en collegegeld hetzelfde zijn gebleven. Youbahn zoekt samen met de studenten naar een gepaste oplossing en biedt steeds meer werk aan in andere sectoren. Maar liefst 79 procent van de studenten is bereid om in een andere sector te werken, waar meer vraag naar arbeidskrachten is.



Meer werk in zorg, logistiek en callcenters

Normaliter matcht Youbahn in deze periode veel studenten aan werkgevers in de horeca en evenementenbranche. Om aan te sluiten op de veranderende behoeftes van studenten en de markt, biedt Youbahn meer uren in de zorg, logistiek en callcenters aan. Opvallend is dat ruim 76 procent van de studenten op dit moment werkt in een andere sector dan voor de coronacrisis. Zij hebben geen moeite met het werken in een andere sector dan hun voorkeur. Gemiddeld wil de student twintig uur per week werken naast een studie.