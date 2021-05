 Sollicitanten onderhandelen momenteel over thuiswerken, flexibele uren en vaste aanstelling

Sollicitant wil flexibel werken binnen een vaste aanstelling - HR-professionals zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de eisen van kandidaten rondom (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De meest genoemde is dat de sollicitant vaker eisen stelt met betrekking tot thuiswerken. Ruim een derde (35 procent) geeft dit aan. Een kwart merkt op dat potentiële kandidaten meer waarde hechten aan flexibele werkuren.



Naast de roep van sollicitanten om meer flexibiliteit, is de vraag naar een vaste aanstelling ook een belangrijkere eis geworden. 23 procent van de HR-professionals merkt dit, sinds het begin van de coronacrisis, op. Deze cijfers maakt Pro Contact bekend, na onderzoek onder 361 HR-professionals.



Woonwerkafstand minder belangrijk, meer belang voor onkostenvergoeding thuiswerken

Dat sollicitanten sinds de coronacrisis andere eisen stellen aan hun nieuwe werkgever blijkt uit het feit dat minder dan een op de vijf van de HR-professionals nog gesprekken met potentiële werknemers voert over de af te leggen woonwerkafstand. Daarentegen is een onkostenvergoeding voor thuiswerken steeds vaker onderwerp van gesprek tijdens het sollicitatieproces. Reiskostenvergoeding of mobiliteitsbudget (2 procent) maken plaats voor een tegemoetkoming in de kosten voor thuiswerken (23 procent).

Willem Bos, creatief directeur bij Pro Contact: "Sinds de coronacrisis zijn we allemaal gewend geraakt aan een flexibelere manier van werken. Daarnaast heeft de pandemie ook blootgelegd dat werknemers met een tijdelijk of flexibel contract in tijden van zwaar weer kwetsbaar zijn. De onderzoeksresultaten zijn wat dat betreft een mooie afspiegeling van de gebeurtenissen van het afgelopen anderhalve jaar. Gelukkig zien we nu dat in veel markten weer gevochten wordt om extra personeel. Aan die werkgevers wil ik meegeven om zo veel mogelijk mee te gaan in de nieuwe eisen van de sollicitant en deze bijvoorbeeld ook alvast te noemen in alle uitingen binnen job marketing. Hoe transparanter u daar over bent, hoe beter."