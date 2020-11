 Nederlanders willen na corona-crisis flexibel blijven werken

Crisis maakt duidelijk wat echt belangrijk is in het leven - De meeste Nederlanders willen na de corona-crisis niet meer terug naar de oude 9-tot-5-situatie op kantoor. Zo'n 55 procent van de werkenden blijft dan bij voorkeur net zo flexibel werken als ze nu doen. Een derde hoopt zelfs op nóg meer flexibiliteit. Dat blijkt uit de nieuwe Werk& Monitor van Qidos.



Het werkende leven van veel Nederlanders ziet er door de corona-crisis ineens heel anders uit. Miljoenen mensen werken thuis en lang niet altijd van 9-tot-5. En wat blijkt? Ruim de helft wil na de pandemie helemaal niet meer terug naar de oude situatie toen flexibel werken was weggelegd voor slechts een handjevol mensen. Waar met name vrouwen en hoog opgeleiden het thuiswerken erg weten te waarderen, is flexibiliteit in werktijden -en/of dagen onder alle werkenden de nummer 1 behoefte. "Zo'n 55 procent wil na corona even flexibel blijven werken als nu het geval is, slechts acht procent kiest voor minder flexibiliteit. 37 procent hoopt na de coronacrisis meer flexibel te kunnen werken. Onder hoger opgeleiden is deze behoefte nog sterker. Iets meer dan de helft heeft als doel om na deze crisis nog meer flexibel te gaan werken," aldus Martijn de Wildt van Qidos.



Andere kijk op werk

De belangrijkste reden om flexibel te willen werken, is het werk beter te kunnen combineren met andere belangrijke dingen in het leven. Bijna 70 procent van de ondervraagden noemt dit. Op een gedeelde nummer twee staan energie sparen/beter verdelen (32 procent) en de reistijd verkorten (eveneens 32 procent). Voor bijna een kwart is beter kunnen concentreren een reden. Files vermijden wordt door even zo'n hoog percentage genoemd.



Andere waardering voor werk

Als gevolg van de corona-crisis is 29 procent van de werkenden z'n werk anders gaan waarderen. Meer dankbaarheid dát we werk hebben, de sociale -en ontwikkelingswaarde van werk en het ritme en de structuur die werk geeft, zijn aspecten die nu meer worden gewaardeerd. "Maar we zien ook mogelijkheden om efficiënter ons werk te doen door meer thuis te werken en daarmee de reistijd te verminderen," aldus De Wildt. "Ook zijn mensen over het algemeen meer gaan beseffen wat echt belangrijk is in het leven. Zo'n 60 procent van werkend Nederland vindt dat werk nu een te groot aandeel heeft in het leven. Ruim een kwart gaat de verdeling van tijd aanpassen door inzichten die de corona-crisis hen heeft gegeven. Dan gaat het onder meer om sport en beweging (47 procent), in de natuur zijn (44 procent), reizen (41 procent en ontspanning (40 procent)."



Werkgever maakt het verschil

Werkgevers krijgen gemiddeld een 6,9 voor hun flexibiliteit, zeventien procent krijgt een onvoldoende. Het lijkt alsof de corona-crisis bepaalde werkgevers het laatste zetje heeft gegeven: bij zestien procent is het cijfer sinds maart verbeterd, bij 6 procent ging dat juist achteruit. De vraag is of de flexibiliteit blijft zodra de omstandigheden het toelaten om weer op kantoor te werken. Momenteel biedt ruim één op de drie werkgevers flexibiliteit in aantal uren, tijden of dagen. Ruim een kwart biedt flexibiliteit in locatie.