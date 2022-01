 Vier op de tien Nederlanders nog nooit overgestapt van autoverzekeraar

70 procent weet niet precies hoeveel ze aan autopremie kwijt zijn - Nederlanders stappen niet snel over van autoverzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz Direct. 41 procent van de Nederlanders wisselde namelijk nog nooit van verzekeraar. Voor hen die wél ooit overstapten, is de prijs de grootste motivator. 43 procent zegt elders een betere prijs-kwaliteitsverhouding te hebben gevonden en nog eens een derde (32 procent) noemt de vorige aanbieder simpelweg ‘te duur’.



De Nederlandse autorijder zit volgens het onderzoek al gemiddeld tien jaar bij dezelfde aanbieder. De beweegredenen hiervoor lopen uiteen. Acht op de tien zegt het gemakkelijk te vinden alle verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen. Dit geldt met name voor allrisk verzekerden (88 procent). Ruim een derde (36 procent) van de Nederlanders zegt zijn verzekeringen juist over meerdere aanbieders te spreiden, ook weer om voordeliger uit te zijn. Opvallend is dat vooral WA (46 procent) en WA beperkt (42 procent) verzekerden dit aangeven, vergeleken met allrisk verzekerden (31 procent).



Verzekerden niet op de hoogte van autopremie

Een autoverzekering kost in Nederland gemiddeld 53 euro per maand. dertien procent van de respondenten geeft aan meer dan 75 euro per maand te betalen. Onwetendheid lijkt daarin een factor te zijn: 23 procent van de Nederlanders heeft namelijk geen idee wat zij per maand aan hun autoverzekering kwijt zijn en nog eens 47 procent zegt het ‘ongeveer’ te weten. Dat betekent dat zeven op de tien Nederlanders niet precies weet hoe hoog de maandelijkse premie is.



Kans op besparen van geld blijft onbenut

Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct: "Verandering van gedrag begint met bewustwording, dus het is slim om uit te zoeken wat je per maand betaalt en vervolgens kijkt of dat ergens anders goedkoper kan." Uit eerder onderzoek van Allianz Direct kwam naar voren dat 35 procent van de mensen in verzekeringen een goede kans ziet om jaarlijks te besparen. "Voor de zorgverzekering gebeurt dit al veel, maar voor de auto nog niet voldoende", aldus Adams. "In een tijd waarin de inflatie oploopt en energie steeds duurder wordt, is overstappen een uitgelezen kans om, afhankelijk van het type auto, tientallen euro’s per jaar te besparen."