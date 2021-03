 Nederlanders laten massaal kans liggen om geld te besparen op autoverzekering

95 procent niet door corona overgestapt van verzekeraar - Hoewel het gebruik van de auto flink is veranderd het afgelopen jaar, blijven Nederlanders loyaal aan hun autoverzekeraar. Voor maar liefst 95 procent van de Nederlanders was de coronacrisis geen reden om te switchen van verzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek van Allianz Direct.



In verhouding met jongeren tot 35 jaar (89 procent) blijven vooral de 35-plussers (97 procent) trouw aan hun huidige verzekeraar.



Men wil besparen op premies, maar stapt niet over van verzekering

Uit eerder onderzoek** van Allianz Direct blijkt dat 22 procent zich sinds de coronacrisis meer zorgen maakt over zijn of haar financiën. Ruim een vijfde (22 procent) probeert sindsdien dan ook geld te besparen op vaste lasten. Verzekeringspremies staan in de top vijf als het aankomt op zaken waar men het liefst geld op wil besparen. Toch is slechts vijf procent van de Nederlanders sinds de coronacrisis overgestapt van verzekeraar. Opvallend, want op verzekeringspremies kan aanzienlijk bespaard worden. Daar zijn Nederlanders zich ook bewust van; ruim vier op de tien (44 procent) denkt geld te kunnen besparen door het overstappen van verzekeraar.



Check jaarlijks de dekking van je autoverzekering

Hoewel een kwart (27 procent) sinds de coronapandemie bewuster nadenkt over het besparen van geld, blijkt dat ook de dekking van autoverzekeringen in 95 procent van de gevallen niet werd gewijzigd. Toch is het belangrijk om jaarlijks te bekijken of de dekking nog bij uw huidige situatie past, vertelt Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct. "Het is goed mogelijk dat u kunt besparen op uw premie als uw rijgedrag of persoonlijke situatie verandert of uw auto op leeftijd raakt."



Auto belangrijk vervoersmiddel voor jonge automobilisten

Uit het onderzoek blijkt dat de auto ten tijde van corona een belangrijk vervoersmiddel blijft. Een op de drie automobilisten pakt vaker de auto in plaats van het openbaar vervoer. Slechts vier procent van de respondenten geeft aan zijn of haar auto vanwege de pandemie verkocht te hebben. Vooral automobilisten tot 35 jaar zijn verknocht aan hun bolide: 47 procent pakt vaker de auto dan het openbaar vervoer, vergeleken met oudere weggebruikers (28 procent).