 Nederlandse autobezitters betalen loyaliteit uit eigen portemonnee

Een derde vindt overstappen 'gedoe' - Er is veel gebeurd de afgelopen tien jaar, van een nieuwe koning en de opkomst van de elektrische auto tot een wereldramp die al meer dan een jaar duurt. En toch is er één constante: een derde van de Nederlanders zit al meer dan een decennium bij de huidige autoverzekeraar. Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt zelfs dat maar liefst 33 procent nog nooit is geswitcht.



En dat terwijl er in veel gevallen flink wat te besparen valt. Het jaarlijkse onderzoek toont aan dat overstappen bij veel Nederlanders nog niet in de aard van het beestu zit. Zo wisselt ruim een derde überhaupt niet van verzekering (in algemene zin), en dat is ook terug te zien aan het aantal overstappers van autoverzekeraar. Er is wel een zichtbare verandering gaande op dit gebied. Vorig jaar zei nog 33,5 procent van de ondervraagden tien jaar of langer bij dezelfde autoverzekeraar te zitten, dit jaar is dat afgenomen met drie procentpunt ten goede van overstappers.



Bang om verkeerde keuze te maken

Verandering, en dus ook overstappen van verzekering, wordt niet door alle Nederlanders als nodig ervaren. Het gros van de verzekerden (69,9 procent) stapt niet over van verzekering, omdat ze vinden dat ze namelijk al goed verzekerd zijn. Maar sommigen zijn ook een tikkeltu lui: ruim een derde (33,1 procent) wil niet overstappen van verzekering, simpelweg omdat ze het een gedoe vinden.

Naast dat iets veranderen, zoals een autoverzekering, juist positief kan zijn, is het ook een beetu spannend. Zo’n elf procent van de Nederlanders stapt niet over van verzekering of contract, omdat ze bang zijn om de verkeerde keuze te maken.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, legt uit waarom het niet nodig is om bang te zijn de verkeerde keuze te maken: "Het is verstandig van mensen om eens per jaar na te gaan bij zichzelf of hun pakket verzekeringen nog bij de huidige situatie past. We zien dat ruim twee derde van de ondervraagden aangeeft weleens een contract over te sluiten en daar veel uithaalt. Als mensen eenmaal een keer zijn overgestapt, hebben ze de smaak te pakken. Het aantal mensen dat meerdere malen overstapt, neemt steeds verder toe. Dit laat zien dat consumenten steeds meer vertrouwd raken met de eenvoud en de financiële voordelen van overstappen."



Allrisk populairst, maar autobezitter veelal onwetend

Van de mensen die wél overstappen zo nu en dan, geeft bijna 80 procent aan dat te doen, omdat ze er geld mee besparen. Echter, er kan nog veel meer bespaard worden als Nederlanders jaarlijks hun autoverzekering onder de loep nemen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de Nederlandse autobezitters kiest voor de duurste dekking, namelijk een Allriskverzekering. Daarna is WA + beperkt casco het populairst (32,2 procent), gevolgd door WA (13,4 procent) en zelfs 4,3 procent van de Nederlanders heeft geen idee hoe ze verzekerd zijn. Maar de grootste klapper op de vuurpijl is misschien nog wel dat een op de tien Nederlandse autobezitters überhaupt niet weet bij welke autoverzekeraar ze een contract hebben afgesloten.

"Het is belangrijk om een autoverzekering te kiezen die goed past bij uw persoonlijke situatie. Veel Nederlanders zijn oververzekerd, dat zien we ook terug in het aantal autobezitters dat kiest voor de duurste dekking. Een Allriskverzekering loont alleen bij de aankoop van een nieuwe auto, maar bij occasions betaal u al gauw te veel," aldus Van der Veen. Hij vervolgt: "U hebt een hoge premie, maar die weegt niet op tegen de vergoeding die u krijgt. Als we kijken naar de kosten, dan betaal u makkelijk €20 per maand meer voor een hogere dekking. Op jaarbasis bent u €240 extra kwijt."



Belangrijke aspecten autoverzekering

Sommige Nederlanders weten niet helemaal hoe het zit met hun autoverzekering, maar veel autobezitters zijn zich wel bewust van de kans op autoschade en de verzekeringen die u hiervoor kan afsluiten. Bij het afsluiten van een autoverzekering vindt men met afstand de andere inzittenden het belangrijkst. Zo geeft maar liefst 88 procent in het onderzoek aan dat de dekking van letselschade aan inzittenden de voornaamste reden is om een verzekering af te sluiten. Maar ook ruitschade (bijna 85 procent) en dekking bij diefstal (84,4 procent) staan in de top drie met aspecten die Nederlandse autobezitters het belangrijkst vinden als zij een autoverzekering afsluiten.

Toch benadrukt Van der Veen nogmaals hoe belangrijk het is om u goed in te lezen in de polisvoorwaarden van uw autoverzekering: "Dat we ons aan de verkeersregels moeten houden is logisch, maar dat dit effect heeft op u verzekering, daar staat misschien niet iedereen bij stil. Zo keren bijna alle verzekeraars minder schadevergoeding uit als u geen veiligheidsgordel droeg tijdens een ongeluk (en daarom extra schade hebt opgelopen. Let ook op als u deze zomer weer op stap wil met uw cabrio. Bij de helft van de verzekeraars vallen deze daken namelijk niet onder ‘ruitschade’, dus check uw verzekering voordat u de weg op gaat."