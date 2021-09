Premie WA beperkt casco-verzekering stijgt ondanks daling schadelasten Premies WA en WA volledig casco-verzekeringen blijven vrijwel gelijk - In tegenstelling tot de voorgaande jaren, hebben autoverzekeraars dit jaar de premies voor de WA beperkt casco-verzekering verhoogd. Waar de gemiddelde premie voor een beperkt casco-verzekering vorig jaar nog met acht procent daalde, stijgt de gemiddelde premie dit jaar met bijna vijf procent zo blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl.



Een consument die jaarlijks €480 betaalde voor een beperkt casco-verzekering betaalt nu ruim twintig euro meer. De premies voor WA- en WA volledig casco-verzekeringen zijn vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met de gemiddelde premie in 2020.



Daling beperkt casco-verzekering verwacht, consumenten moeten scherp blijven

De premiestijging van de WA beperkt casco-verzekering komt onverwachts, aangezien er het afgelopen jaar minder werd gereden vanwege corona en ook het aantal autodiefstallen is gedaald. Uit cijfers** van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) blijkt namelijk dat er in de eerste zes maanden van 2021 ruim 21 procent minder personenauto’s zijn gestolen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020.

Volgens Jerry Poel, autoverzekering-expert bij Autoverzekering.nl, is het opmerkelijk dat de gemiddelde premie van de beperkt casco-verzekering dit jaar toch is gestegen: "Bij WA beperkt casco- en WA volledig casco-dekkingen wordt diefstal altijd vergoed. Het effect van het gedaalde aantal autodiefstallen moet je daarom terugzien in de premies van deze dekkingen. Daarnaast werd er het afgelopen jaar ook minder gereden, dus deze factoren zorgen ervoor dat de schaderisico’s voor verzekeraars eigenlijk lager zijn dan de voorgaande jaren. In principe moeten verzekeraars dit doorberekenen in de premies, dus wij verwachten daarom ook dat de WA beperkt casco-verzekeringen het komende halfjaar weer een daling laten zien."



Premies WA en WA volledig casco-verzekering blijven gelijk

Na jaren van stijging blijven de premies van WA-verzekeringen voor het tweede jaar op rij vrijwel gelijk. Na een forse stijging in 2018 en 2019, maar ook eind 2020, laten de cijfers uit het onderzoek van Autoverzekering.nl zien dat de gemiddelde premie voor een WA-dekking stabiliseert.

Poel legt uit: "De premies van WA-verzekeringen zijn tussen 2018 en 2019 flink gestegen. Dat is logisch, want WA-verzekeringen staan er al jaren om bekend dat ze minder winstgevend zijn voor verzekeraars dan andere dekkingen. De WA-dekking was zelfs jarenlang verlieslatend: de premies leverden minder op dan het bedrag dat jaarlijks werd uitgekeerd aan klanten. De premies moesten dus omhoog, maar in 2020 zette de daling in en inmiddels zijn de premies gestabiliseerd. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft."

Na jaren van schommelingen, met name in 2019 en 2020, laten ook de premies van de WA volledig casco-verzekering een gelijke trend zien. Deze dekking stijgt al jaren vrijwel niet en daalt zelfs ieder jaar licht. "Dit is een goede reden voor autobezitters die een WA volledig casco-verzekering hebben om ieder jaar hun verzekering te vergelijken, want een andere autoverzekeraar heeft dan waarschijnlijk zijn premies verlaagd en hiervan valt te profiteren."

Ongeacht het type dekking en de premies die hiertoe behoren, is het volgens Poel zinvol voor autobezitters om ook eens kritisch te kijken naar het aantal kilometers dat zij rijden. "Hoe meer kilometers je per jaar rijdt, hoe meer premie je betaalt. Dit kilometeraantal vul je in bij het afsluiten van een autoverzekering. Sinds de coronapandemie zijn veel mensen minder gaan rijden, maar zij betalen nog voor het oude kilometeraantal. Als je dit laat aanpassen bij je huidige verzekeraar of een nieuwe vergelijking maakt, bespaar je zo een paar tientjes extra per jaar op je autoverzekering. Daarnaast verhogen veel verzekeraars ieder jaar hun premie voor bestaande klanten. Je betaalt het eerste jaar minder, maar daarna stijgt de premie altijd. Bij dezelfde autoverzekeraar betaal je na het eerste jaar dus altijd meer. Zeker met de verwachte daling van de premies voor WA beperkt casco- en WA volledig casco-verzekeringen is het de moeite waard om scherp te blijven als consument. Zo kun je tot wel 200 euro besparen op je autoverzekering."



