 Den Haag duurste stad om uw auto te verzekeren wegens meer diefstal

Groningen steeds veiliger en dus goedkoopste stad - Den Haag is voor het tweede jaar op rij de duurste stad om een autoverzekering af te sluiten, gevolgd door Amsterdam en Utrecht. Groningen blijkt de goedkoopste stad om een auto te verzekeren. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Autoverzekering.nl naar de premies in de twaalf provinciale hoofdsteden en Amsterdam.



Hagenezen betalen per jaar gemiddeld 119,56 euro meer dan Groningers. Een verklaring kan worden gevonden in de toename van het aantal motorvoertuigdiefstallen en -inbraken in Den Haag, terwijl de landelijke tendens juist een daling laat zien.

Uit data van de politie blijkt dat in Nederland het totaal aantal motorvoertuigdiefstallen met 35 procent is afgenomen sinds 2015. Vergeleken met 2019 is vooral Maastricht een stuk veiliger geworden: daar daalde niet alleen het aantal diefstallen met 33 procent, ook het aantal inbraken in motorvoertuigen daalde met maar liefst 56 procent. Hierdoor staat de Limburgse hoofdstad niet meer in de top drie van duurste steden om een auto te verzekeren.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht de cijfers toe: "De hoogte van de premies in een stad hangt sterk af van de voertuigcriminaliteit en veiligheid in de stad. Den Haag heeft een van de hoogste diefstalcijfers van Nederland en dit aantal neemt al een aantal jaar toe. Daarnaast ligt het aantal auto-ongelukken in deze stad ook opvallend hoog. Het totale aantal ongelukken is afgelopen jaar weliswaar iets gedaald, voornamelijk door de invloed van corona, maar nog steeds scoort Den Haag hier ver boven gemiddeld. Verzekeraars zien de Zuid-Hollandse hoofdstad hierdoor als een risicovolle stad, wat de inwoners terugzien in hun premie."



Meer inbraken in Den Haag

Het hoge aantal motorvoertuigdiefstallen in Den Haag is niet de enige mogelijke verklaring waarom autobezitters hier voor hun premie duurder uit zijn. In de Zuid-Hollandse hoofdstad steeg het aantal inbraken in motorvoertuigen namelijk ook met ruim een vijfde (21 procent) ten opzichte van 2019.

Het advies vanuit Van der Veen luidt als volgt: "Autobezitters in een van de steden waar veel diefstallen van auto’s of inbraken in auto’s voorkomen kunnen het beste kiezen voor een WA+- of Allrisk-verzekering. Met een WA+-verzekering zijn zij verzekerd tegen diefstal en inbraak en met een Allrisk-verzekering ook nog voor vandalisme. Daarnaast is het altijd aan te raden dat een auto geparkeerd wordt op een plek die goed zichtbaar is voor voorbijgangers. Hoe meer in het zicht, hoe meer sociale controle en hoe minder groot de kans is dat er in de auto wordt ingebroken."



Er gaat niets boven Groningen

Groningen is voor het tweede jaar op rij de goedkoopste stad om een auto te verzekeren, wat te verklaren is doordat de stad elk jaar een beetje veiliger wordt. Het aantal diefstallen uit auto’s lag in 2020 zelfs 67 procent lager dan in 2015. De gemiddelde Groninger betaalt 300,12 euro per jaar, tegenover de 419,76 euro die de gemiddelde inwoner van Den Haag kwijt is.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht de cijfers toe: "In tegenstelling tot Den Haag, daalt de criminaliteit in Groningen al jaren en ook vorig jaar zette deze trend zich door. Naast een daling van het aantal diefstallen uit auto’s, is het aantal diefstallen van motorvoertuigen sinds 2015 met 55 procent gedaald. Deze lange termijn veranderingen zijn belangrijk voor verzekeraars. Daalt de criminaliteit structureel in een bepaald gebied, dan is het risico voor verzekeraars klein genoeg om de premies te verlagen. Een veiligere stad is voor autobezitters in Groningen extra voordelig: minder kans dat u uw auto met schade aantreft én een lagere premie. Naast Groningen zien we de trend van dalende voertuigcriminaliteit ook in Den Bosch en Utrecht. Als dat zich doorzet kunt u verwachten dat de premies in deze steden de komende jaren ook dalen."