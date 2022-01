  Twee op de vijf werkenden laat zich niet verleiden door tekenbonus bij zoektocht nieuwe baan

Onopzegbaar contract aantrekkelijk bij goed salaris - Maar liefst 39 procent van werkend Nederland zou zich niet laten verleiden door een tekenbonus (een bedrag dat je eenmalig ontvangt bij de start bij een nieuwe werkgever) als ze op zoek gaan naar een nieuwe baan: een tekenbonus maakt een werkgever voor hen niet aantrekkelijker. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder ruim 1.000 Nederlandse werknemers.



Waar de respondenten wel wat voor voelen is een onopzegbaar contract in ruil voor meer salaris. Zo staat de helft ervoor open om een niet-opzegbaar contract, van bijvoorbeeld tien jaar, te tekenen als dat betekent dat ze een dubbel zo hoog salaris ontvangen.



Ludieke initiatieven niet altijd verleidelijk

Momenteel geeft bijna een op de vijf (zeventien procent) werkenden aan de druk te voelen om van baan te wisselen, uit angst zichzelf anders in de vingers te snijden. Werkgevers spelen op deze tendens in door met allerlei initiatieven te komen om het meest aantrekkelijk te zijn voor sollicitanten, zoals tekenbonussen, hogere salarissen of mooie leaseauto’s. Toch zijn niet alle acties even succesvol. Zo zou slechts zeven procent van de respondenten sneller de overstap naar een nieuwe baan maken als ze op een ludieke manier, bijvoorbeeld vanuit een luchtballon, hun contract kunnen tekenen.



Collega’s en sfeer zijn bepalend

Desondanks zijn bovenstaande initiatieven niet doorslaggevend voor werkenden in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Voor 79 procent van de respondenten zijn namelijk de onderlinge sfeer en collega’s de bepalende factoren om wel of niet voor een werkgever te kiezen. De collega’s waarmee ze moeten samenwerken en het team waarin ze terechtkomen zijn uiteindelijk dus het meest belangrijk. Dat brengt wel een uitdaging voor werkgevers op dit moment, omdat de sfeer online proeven lastig kan zijn.

Marco Winkel, directeur HR bij Visma | Raet: "Werkgevers trekken inmiddels de meest creatieve oplossingen uit de kast om zich als aantrekkelijke werkgever op de sollicitantenmarkt te presenteren. Maar zoals het onderzoek laat zien, zijn zaken als een hoge tekenbonus, een unieke tekenlocatie of een leaseauto niet het belangrijkst om sollicitanten over de streep te trekken. Het kunnen voor potentiële kandidaten zeker interessante opties zijn op de korte termijn, maar op de lange termijn is de organisatiecultuur het belangrijkst voor langdurig werkplezier. En dat beseffen sollicitanten zich ook. Werkgevers doen er daarom goed aan factoren zoals een goede work-life balance, flexibele werktijden en vitaliteit in de breedste zin, mee te nemen in sollicitatiegesprekken. Door het vervolgens persoonlijk te maken en sollicitanten bijvoorbeeld middels video’s een beeld te geven van het team en de organisatiecultuur waarin ze terecht komen, kun je als werkgever echt het verschil maken."