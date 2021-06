Persoonlijk contact is de snelste weg naar een nieuwe baan Ook gedurende het afgelopen jaar vonden de meeste sollicitatiegesprekken en onboarding trajecten fysiek plaats - Uit onderzoek van HR- en payrollspecialist SD Worx blijkt dat we het vaakst een baan vinden via een vriend of familielid. Zowel in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk kwam bijna een op de vijf werknemers (achttien procent) bij hun huidige werkgever terecht via een persoonlijke kennis.



Nieuwkomers krijgen ook een voet tussen de deur via carrièrepagina's op websites van bedrijven. Social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook en Twitter hebben op recruitment vlak nog ruimte te winnen. Dit medium staat onderaan de lijst als het gaat om het vinden van een nieuwe baan.

De schoolvakanties zijn weer in zicht en dit betekent een nieuwe aanwas aan afgestudeerden die zich op de arbeidsmarkt gaan begeven. De kans is groot dat zij een baan vinden via een bekende, want bijna een op de vijf ondervraagde werknemers vond een baan via vrienden, familie, kennissen, buren enzovoort. De op een na meest gebruikte manier - die met dertien procent van de werknemers beduidend lager ligt - bleek de carrièrepagina op de website van een werkgever te zijn. Vacaturebanken kwamen op de derde plaats met ruim tien procent. tien procent werd benaderd door de toekomstige werkgever, zeven procent ging via een wervings- en selectiebureau, en zes procent via een uitzendbureau.

Als we naar elk land afzonderlijk kijken, valt op dat bijna een op de vijf (achttien procent) van de Nederlanders een baan heeft gevonden via hun persoonlijke netwerk, evenals Duitsland (24 procent). In België (zestien procent) en Frankrijk (twintig procent) zijn vacaturebanken de meest gebruikte kanalen, terwijl Britten het meest geneigd zijn een baan te vinden via de website van hun werkgever (zeventien procent).



Social media heeft nog terrein te winnen

Social media en directe benadering via e-mail leveren het minste aantal banen op. Slechts 4 procent zegt via LinkedIn in contact te zijn gekomen met zijn huidige werkgever. Voor Facebook ligt dat cijfer nog lager, namelijk op drie procent. Nog eens drie procent zegt direct online of via e-mail benaderd te zijn. Een verklaring hiervoor kan zijn dat een deel van de respondenten al meer dan twintig jaar werkzaam is voor hun huidige werkgever en zijn gestart op een moment dat social media nog geen rol speelde. Platformen als Facebook (zes procent) en LinkedIn (vijftien procent) worden bijvoorbeeld veel vaker gebruikt door werknemers met minder dan een jaar ervaring bij hun huidige werkgever.

"Het is opmerkelijk hoe laag de social media kanalen scoren als het gaat om werving. Nu de ‘war for talent’ nog steeds hevig woedt, doen bedrijven er goed aan om in deze kanalen te investeren om de juiste profielen te vinden. Door middel van employer branding kunnen bedrijven potentiële kandidaten aantrekken. Communiceer over de bedrijfscultuur en waarden, uw rol als werkgever in de maatschappij, of de voordelen die je werknemers biedt, zoals flexibiliteit en carrièremogelijkheden," zegt Elly Vriends, HR- en facilitymanager bij SD Worx Nederland.



Acht op de tien werknemers zijn positief over het wervingsproces

Werknemers beoordelen het wervingsproces over het algemeen hoog, 79 procent ervaart dit als positief of zeer positief, zeventien procent neutraal en vier procent als negatief. Nederland scoort het hoogst. Maar liefst 89 procent geeft aan positieve of zeer positieve ervaring te hebben met het wervingsproces, en met name de sollicitatiegesprekken. Uit het onderzoek blijkt tevens dat bijna een op de vijf sollicitatiegesprekken vorig jaar online werden gevoerd.

"Bij veel bedrijven zijn sollicitatiegesprekken en opdrachten tijdens een sollicitatieprocedure routine geworden. Dit is niet altijd een positieve trend," aldus Vriends. "Het kan geen kwaad om onderdelen van het wervingsproces te evalueren en bij te stellen waar nodig. Hoe meer kandidaten je sollicitatieproces waarderen, hoe makkelijker het voor jou als bedrijf is om een potentiële kandidaat aan te trekken. Sollicitanten zijn net klanten: als ze een slechte ervaring hebben, wordt dit gedeeld met vrienden, kennissen - of zelfs daarbuiten. Daarnaast moet de focus bij een sollicitatie niet alleen liggen op iemands werkervaring of vaardigheden. Het is belangrijk om ook na te gaan of iemands motivatie, waarden en persoonlijkheid bij de organisatie passen."



Slechts één op de twintig heeft een slechte onboarding-ervaring

Wanneer de nieuwe medewerker start, is onboarding de volgende stap. Bijna acht op de tien respondenten heeft het onboarding-proces bij hun nieuwe werkgever als positief of zeer positief ervaren. Terwijl ongeveer één op de twintig werknemers vond dat ze niet genoeg begeleiding kregen van hun nieuwe werkgever.

Ondanks de pandemie werd 75 procent van de nieuwe werknemers vorig jaar persoonlijk verwelkomd. Ook de verdere onboarding en integratie gebeurde in twee op de drie gevallen face-to-face. Werknemers kregen in iets meer dan de helft van de gevallen (55 procent) hulp van een collega, waarbij werkgevers of leidinggevenden in vier op de tien gevallen een gedeeltelijke rol speelden. twaalf procent kreeg een mentor of buddy toegewezen, terwijl 9 procent het alleen moest doen en geen begeleiding kreeg tijdens de eerste paar weken bij hun nieuwe baan. Per land waren hier enkele opvallende cijfers te zien. In Nederland kregen twee op de drie werknemers ondersteuning van een collega tijdens de onboarding, terwijl Britse werkgevers of leidinggevenden in de helft van de gevallen zelf de onboarding verzorgden. Nieuwe werknemers in Frankrijk (zeventien procent) en het Verenigd Koninkrijk (ijftien procent) moesten het tijdens hun eerste weken het vaakst alleen doen.

"Niet alle bedrijven besteden genoeg tijd en energie aan het onboarden van hun nieuwe medewerker,s" zegt Vriends. "Toch is dit een belangrijke stap, want het helpt nieuwkomers zich snel thuis te voelen en goed te integreren in het team. Dit komt zowel de werknemer als het bedrijf ten goede. Een goede onboarding begint al voordat werknemers aan hun eerste werkdag beginnen."



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Persoonlijk contact is de snelste weg naar een nieuwe baan Amsterdam schiet twintig plaatsen omhoog in wereldranglijst duurste steden Tools voor mensgericht servicen als grote organisatie Gerelateerde nieuwsitems Werknemers hebben weinig vertrouwen in vinden van nieuwe baan Een derde overweegt nieuwe baan als gevolg van pandemie De vacaturesite is anno 2020 effectiever dan het netwerk Netwerk belangrijkste manier om nieuwe baan te vinden