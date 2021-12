 Overgrote deel leidinggevenden staat open voor nieuwe baan

Nieuw talent vinden kost één tot twee maanden - Maar liefst driekwart (73 procent) van de leidinggevenden staat op dit moment open voor een nieuwe baan. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR-benchmark onderzoek van Visma | Raet. Het grootste deel van hen (64 procent) kijkt niet zelf rond naar ander werk, maar staat wel open voor een aantrekkelijk aanbod.



Het percentage werkzoekende medewerkers is lager, maar nog steeds aanzienlijk: van hen is bijna de helft (47 procent) geïnteresseerd in een nieuwe baan, waarvan zeven procent actief op zoek is.



Leidinggevenden gemiddeld vijf keer per jaar benaderd door recruiter

Voor huidige werkgevers is het zorgwekkend dat zo’n groot deel van de leidinggevenden openstaat voor een aantrekkelijk aanbod. Afgelopen jaar werden leidinggevenden namelijk gemiddeld zo’n vijf keer benaderd met een aanbod. Bij de gemiddelde medewerker werd er drie keer aangeklopt door een recruiter. Ondanks dat men openstaat voor een nieuwe baan en recruiters aanbiedingen actief aan de man brengen, is nieuw talent niet één, twee, drie gevonden. Zo geven HR-professionals en bestuurders aan dat het hun organisatie momenteel gemiddeld tussen de één en twee maanden kost om een nieuwe medewerker te vinden.



Werving en selectie is grootste aandachtsgebied

De huidige markt maakt dat werving en selectie in 2022 opnieuw tot de belangrijkste aandachtsgebieden van de HR-afdelingen behoort. Maar liefst 57 procent van de bestuurders en 64 procent van de HR-professionals zet werving en selectie op één. Hoewel ze eensgezind zijn over het belang van werving en selectie, verschillen de HR-professionals en de bestuurders van mening als het over de aandacht voor employer branding gaat. Zo noemen bestuurders employer branding in hun top drie van belangrijke HR-aandachtsgebieden, terwijl HR-professionals het pas op de achtste plaats zetten. Dat is extra opvallend omdat zeventig procent van de HR-professionals vindt dat het hebben van een goed werkgeversmerk in de huidige arbeidsmarkt belangrijker is dan ooit. 72 procent van de bestuurders valt hen hierin bij.

Hoewel het belang van een goede employer branding-strategie dus wordt erkend, wordt hier nog niet in alle organisaties voldoende aandacht aan besteed. Zo vindt maar liefst 39 procent van de bestuurders dat hier meer of überhaupt aandacht aan moet worden besteed. HR-professionals zijn nog veel kritischer: maar liefst 55 procent vindt dat er (meer) aandacht moet komen voor employer branding.

Marco Winkel, HR Director bij Visma | Raet: "Een goede employer branding-strategie kan het verschil maken in de huidige markt, waar werkgevers moeten strijden om talent voor zich te winnen en te behouden. Als een kandidaat moet kiezen tussen meerdere potentiële werkgevers waar de werkzaamheden hetzelfde zijn, kan de organisatiecultuur, waar bijvoorbeeld ook maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van is, doorslaggevend zijn. Zo geven experts in onze HR-benchmark aan dat sfeer een van de belangrijkste redenen is om bij een werkgever te blijven. Met employer branding kun je kandidaten ook buiten de sollicitatiegesprekken een duidelijk beeld geven van de sfeer in de organisatie en zorg je ervoor dat huidig personeel meer binding heeft met het bedrijf. HR-professionals doen er daarom goed aan om employer branding meer prioriteit te geven, om zo bij te dragen aan het werving- en selectieproces en tegelijk het vertrek van huidig personeel tegen te houden."