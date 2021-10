 Medewerkers in 2021 enthousiaster over nieuwe werkgever dan in 2020

Online kennismaken en digitaal solliciteren in opmars door coronamaatregelen - De employee journey experience van werkend Nederland is in 2021 sterk beïnvloed door corona en de genomen maatregelen. Zo hebben medewerkers vaker dan ooit online moeten werken en werden er beduidend minder woon-werkverkeerkilometers afgelegd. Maar ook bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan heeft digitaal solliciteren en vervolgens online kennismaken met de nieuwe werkgever een vlucht genomen.



Dat ‘onboarden’ levert in 2021 enthousiastere mensen op dan in 2020. Dit komt door een afname van het aantal criticasters bij organisaties. Organisaties lijken onboarding steeds beter te organiseren, zowel fysiek als online. Dit blijkt uit de whitepaper Employee Journey Experience 2021 van Integron.

Eerder medewerkerbelevingsonderzoek van dit jaar liet al zien dat werkend Nederland in deze coronatijd meer dan ooit verbonden is met de werkgever. Organisaties deden ook meer moeite om de betrokkenheid en verbondenheid in stand te houden. Het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score, steeg van -drie in 2020 naar +twaalf in 2021. Dat betekent dat er voor het eerst sinds jaren meer promoters (enthousiaste medewerkers) dan detractors (minder of niet-enthousiaste medewerkers/criticasters) zijn. Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers op een 7,4. Dat was vorig jaar nog een 7,1. "Net als voor corona willen we het leuk hebben op ons werk. Werkplezier is nog steeds het belangrijkste thema voor werkend Nederland," zegt Elise Kamhoot, research consultant bij Integron.



Arbeidsvoorwaarden belangrijk bij overstap naar nieuwe werkgever

Bij de overstap naar een nieuwe werkgever spelen arbeidsvoorwaarden een belangrijkere rol in vergelijking met vorig jaar. Zo laat de whitepaper zien. In 2020 stonden deze voorwaarden op plek 4 om van baan te switchen. Nu is het de belangrijkste drijfveer waarom medewerkers kiezen voor een nieuwe werkgever. Dit lijkt hand in hand te gaan met het economisch herstel in Nederland. "We zien dat medewerkers in de coronatijd blij waren met de zekerheid van hun bestaande functie. Nu durft werkend Nederland weer meer om zich heen te kijken op zoek naar betere arbeidsvoorwaarden, meer uitdagingen in het werk en een positieverbetering. Voor werkgevers is het zaak om transparant te zijn over wat er ten aanzien van arbeidsvoorwaarden wel en niet kan. Dan weten bestaande en toekomstige medewerkers waar ze aan toe zijn en maken ze wellicht eerder de overstap of blijven ze juist," aldus Kamhoot.



Slechts elf procent medewerkers beveelt vorige werkgever aan

Hoewel werkend Nederland meer tevreden is, ligt er voor organisaties nog steeds een belangrijke taak om te zorgen voor werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden om mensen binnenboord te houden. Zo geeft rren op de drie medewerkers aan dat de vorige werkgever hen had kunnen behouden. Slechts elf procent van de medewerkers zou de vorige werkgever aanbevelen (tien procent in 2020), dus amper een op de tien. Daarnaast ervaart iets minder dan een derde (32 procent) een goed offboardingsproces. "Dat zijn absoluut aandachtspunten voor organisaties. Offboarding, ofwel: het bedrijf verlaten, verdient net zoveel aandacht als onboarding. Beter luisteren naar de wensen en behoeften van medewerkers, zodat er op ingespeeld kan worden, biedt kansen om met elkaar in gesprek te blijven. Het sollicitatiegedrag en de frequentie ervan zegt ook veel over de behoefte van medewerkers om te vertrekken. De verschillen in het sollicitatiegedrag tussen generaties is enorm. Zo is ‘slechts’ vijftien procent van de oudste generatie (babyboomers) van plan om de komende jaren te gaan solliciteren, terwijl dit voor de jongste generatie (generatie Z) maar liefst 50 procent is," zegt Kamhoot.