 Eén op vijf werkenden op zoek naar nieuwe baan bij minimale toename van salaris

Vierdaagse werkweek, vrijheid in bepalen werktijden en onbeperkt aantal vakantiedagen vormen troef in het behouden van werknemers - Eén op de vijf werkenden (negentien procent) blijft alleen bij dezelfde werkgever als zij volgend jaar meer dan vijf procent groeien in salaris. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.000 werkenden. Als het salaris van deze groep vijf procent of minder groeit, gaan zij op zoek naar een nieuwe baan.



Ook het ontbreken van een eindejaarsbonus ter erkenning van hun inzet maakt dat sommigen de zoektocht starten: vijftien procent van de werkenden gaat op zoek naar een andere baan als zij dit jaar geen bonus krijgen.



Maandelijks teamuitje en op kantoor werken behouden werknemers niet

Het is niet alleen salaris dat werknemers aan werkgevers kan binden. Zo blijft de helft (50 procent) van de werkenden langer bij zijn huidige werkgever als deze een vierdaagse werkweek voor het salaris van een fulltime werkweek instelt. Ook de vrijheid om zelf werktijden in te delen en het krijgen van een onbeperkt aantal vakantiedagen zijn troeven om medewerkers te binden: respectievelijk 26 en 25 procent van de werkenden blijft bij deze opties langer bij de huidige werkgever. Ook het ontvangen van een leaseauto (zeventien procent), extra ontwikkelbudget (veertien procent) en een sportschoolabonnement betaald door de werkgever (veertien procent) zijn populaire factoren om langer bij de huidige werkgever te blijven.

Opvallend is dat sociale activiteiten zoals vaker met het team op kantoor werken (drie procent), wekelijkse borrels met het team (zes procent) en een maandelijks teamuitje (acht procent) een minimale invloed hebben op de keuze om langer bij dezelfde werkgever te blijven.



Organisaties niet actief in behouden personeel

Werkgevers hebben nog lang niet altijd oog voor het behouden van werknemers. Zo ervaart slechts de helft van de werknemers (51 procent) dat de eigen organisatie actief inzet op het binnenhouden van werknemers.

Marco Winkel, directeur HR bij Visma | Raet: "Het is zorgelijk dat slechts de helft van de organisaties actief inzet op het binnenhouden van werknemers, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het behouden van werknemers vraagt om aandacht en lang niet altijd om kostbare regelingen. Zo is het afstappen van de 9 tot 5-mentaliteit bijvoorbeeld kosteloos. Hiermee zet je toch een betekenisvolle stap in de richting van je werknemers. Daarnaast verdienen arbeidsvoorwaarden als extra ontwikkelbudget of vitaliteitsbudget zich terug. Mijn advies aan werkgevers? Ga in gesprek met je werknemers en ontdek wat voor hen belangrijk is. Zo kan je heel gericht inspelen op de behoeften van je werknemers."