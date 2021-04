 Bankinvesteringen in blockchain en cryptocurrencies stijgen sterk

Onderzoek LEWIS laat zien dat finance professionals zowel persoonlijk als zakelijk investeren - Ondanks eerdere bedenkingen investeren banken en finance professionals steeds meer in blockchain-technologie en cryptocurrencies. Dit blijkt uit onderzoek dat LEWIS onlangs in de VS uitvoerde. Het onderzoek laat zien dat bankiers steeds vaker persoonlijk in cryptocurrencies investeren, ondanks de bedenkingen over de betrouwbaarheid.



Terwijl slechts 45 procent van de bankiers gelooft dat cryptocurrencies altijd betrouwbaar zijn, heeft momenteel 61 procent persoonlijk geïnvesteerd en zal waarschijnlijk 75 procent in de toekomst investeren.

"Een jaar geleden hebben grote banken crypto afgewezen. Tegenwoordig hebben diezelfde instellingen crypto als hun belangrijkste beleggingsaanbeveling. Coinbase werd opgericht in 2012 en is nu meer waard dan Goldman Sachs, een investeringsbank die werd opgericht in 1869," zegt voormalig president-adviseur Dr. Pippa Malmgren. "Bankiers investeren zowel persoonlijk als zakelijk in blockchain. Deze technologie ondersteunt cryptocurrencies doordat transacties gemakkelijk kunnen worden geverifieerd en geauthentiseerd. Sommigen zien zich een gevaarlijke bubbel vormen in crypto en blockchain. De opwaartse prijsstijgingen in waarde zijn ook het bewijs van een enorme innovatie in geld zelf."



Positieve impact

De studie suggereert dat blockchain-oplossingen klaar zijn om de sector te moderniseren met 82 procent van de banken die investeren in de technologie en 88 procent die aangeeft dat dit een positieve impact zal hebben op de financiële sector.

"De financiële sector wordt momenteel geconfronteerd met een reeks uitdagingen, niet alleen door de pandemie en het groeiende aantal cyberaanvallen, maar ook door onzekerheid en het gebrek aan kennis over cryptocurrencie,s" zegt Matt Robbins, Vice President Research and Insights bij LEWIS. "Ons onderzoek toont aan dat blockchain de potentie heeft om meerdere sectoren blijvend te veranderen."

Het rapport suggereert dat de voordelen van blockchain kunnen helpen om de groeiende vertrouwenskloof met het publiek te dichten en het vertrouwen in financiële instellingen te herstellen. De volgende drie belangrijkste voordelen van het gebruik van blockchain werden benoemd door meer dan 80 procent van de respondenten:

Snellere transactietijden

Meer veiligheid

Verhoogde transparantie "Hoewel er fortuinen kunnen worden verdiend door te speculeren in crypto en andere vormen van gedecentraliseerde financiering, worden deze technologieën snel onderdeel van de reguliere financiering," voegde Malmgren, adviseur van president G.W.Bush na de dot-com-crash. "Zware speculatie gaat meestal gepaard met radicale innovatie."