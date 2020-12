 Kwart medewerkers sjoemelt met klokken van tijd

Eén op de zes werkte tijdens de coronapandemie met ziekteklachten - 23 procent van de werknemers heeft tijdens de coronapandemie opzettelijk de gewerkte tijd die hij indiende op zijn rooster verhoogd of verlaagd. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx, uitgevoerd onder 600 medewerkers die het grootste deel van hun werktijd niet achter het bureau doorbrengen, zoals supermarkt- en zorgmedewerkers.



Van de 23 procent heeft het merendeel tijd toegevoegd die zij niet gewerkt hebben, maar ook een aanzienlijk aantal heeft hun echte werktijd verkort om te voorkomen gestraft te worden.



Geld tekort en angst voor verlies van baan

Niet alleen werd er tijdens de coronapandemie gesjoemeld met het klokken van tijd, ook is zeventien procent naar het werk gegaan terwijl hij ziek was of voelde dat hij ziek zou gaan worden. Ondanks het advies van de overheid om thuis te blijven bij ziekteklachten. De belangrijkste reden dat men toch naar het werk ging, is voor twintig procent dat zij het geld nodig hadden voor huishoudelijke uitgaven. Zeventien procent geeft aan bang te zijn geweest hun baan te verliezen als zij niet gingen werken.



Angst om virusdrager te zijn

Dat zo’n aandeel mensen wel aan het werk ging terwijl zij ziekteklachten hadden, werd hen waarschijnlijk niet in dank afgenomen door collega’s. Zo geeft 23 procent aan tijdens de coronapandemie veel angst te hebben om ziek te worden. Ook de angst om een virusdrager te zijn is groot: zeventien procent is hier bang voor. Los van het ziek worden of anderen besmetten met corona, maakt dertien procent van de werkenden zich ook zorgen over het verliezen van hun baan of inkomen.

Jan de Rooij, Business Development Manager Nederland bij Quinyx: "Angst is doorgaans een slechte raadgever, waardoor men vreemde dingen doet. Bijvoorbeeld het schrijven van extra uren of aan het werk gaan terwijl dit tegelijk een bedreiging is voor de gezondheid van collega’s. Het is natuurlijk een lastige tijd om in te ondernemen, zeker in de horeca en retail. Maar werkgevers doen er goed aan openlijk te communiceren over hoe de organisatie er financieel voor staat. Hierdoor weten werknemers beter waar zij aan toe zijn waardoor zij ook eerder in vertrouwen hun uitdagingen zullen delen. Zo zorgt u er met elkaar voor dat ook in crisistijden de bedrijfsvoering gezond blijft."