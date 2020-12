 Zorgmedewerker verdient in 2021 netto 4,29 euro minder dan ambtenaar of leraar

Bereken het effect van actuele wetswijzigingen op uw salaris - Zorgmedewerkers met een modaal inkomen (2.816 euro per maand) kunnen in 2021 rekenen op een netto salarisstijging van 37,12 euro. Dit is een stijging van 1,77 procent ten opzichte van het netto salaris in 2020. Zorgmedewerkers gaan er echter minder op vooruit dan ambtenaren en leraren. Het verschil bedraagt 4,29 euro per maand.



Dit blijkt uit de definitieve berekeningen van Visma | Raet naar aanleiding van de bekendmaking van de pensioenpremie van het ABP pensioenfonds (overheid & onderwijs) en Pensioenfonds Zorg & Welzijn. In de calculaties is rekening gehouden met de pensioenpremie, franchise en loonheffingen. Reiskostenvergoedingen of onregelmatigheidstoeslagen zijn buiten beschouwing gelaten.

Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: "Naar aanleiding van de nieuwe pensioenpremie van de twee grootste pensioenfondsen (ABP en Zorg & Welzijn) hebben wij direct berekend wat de effecten zijn op de netto salarissen voor de betreffende medewerkers (overheid, onderwijs en zorgpersoneel). Opvallend is dat zorgmedewerkers er minder hard op vooruitgaan dan ambtenaren en leraren. Dit komt doordat de pensioenpremie voor medewerkers die vallen onder het Pensioenfonds Zorg & Welzijn harder gaat stijgen in vergelijking met het ABP Pensioenfonds in 2021."



Salaris- en uitkeringsspecificatie 2021

Met behulp van de Visma | Raet bruto/netto proforma check kan iedereen het effect van de meest actuele wetswijzigingen op zijn of haar eigen salaris uitrekenen. Hierdoor krijgt iedereen inzicht in wat hij of zij in 2021 netto verdient. Dit kan ook via de mobiele Visma | Raet netto app, die te downloaden is in de App Store en via Google Play.