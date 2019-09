Zorgmedewerkers zien al twee jaar geen verbetering in ICT-voorzieningen

ICT-kosten mogen niet ten koste gaan van zorgbudget - Nederlandse zorgmedewerkers zien in de afgelopen twee jaar geen verbetering in de ICT-voorzieningen waar zij mee werken. In 2017 beoordeelden zorgmedewerkers ICT-voorzieningen met een rapportcijfer van gemiddeld een 6,9 en in 2019 is dit niet veranderd.



Iets meer dan één op de tien (dertien procent) zorgmedewerkers geeft de ICT die voorhanden is een onvoldoende (rapportcijfer vijf of lager). Dit blijkt uit onderzoek van Ictivity, IT-dienstverlener gespecialiseerd in managed services, IT-adoptie en online werkplekken. Aan het onderzoek hebben ruim 500 medewerkers deelgenomen die werkzaam zijn binnen Nederlandse zorginstellingen.



Goede ICT voor betere zorgverlening

Hoewel het gemiddelde rapportcijfer gelijk is gebleven aan dat van 2017, geeft twee derde van de zorgmedewerkers wel aan dat hun zorginstelling in de afgelopen twee jaar digitaal vooruit is gegaan. Een belangrijke ontwikkeling, want 66 procent van de zorgmedewerkers gelooft dat goede ICT leidt tot een betere focus op de zorgverlening aan cliënten. Bijna driekwart (74 procent) van de zorgmedewerkers is het er echter over eens dat de kosten van ICT niet ten koste mogen gaan van budgetten voor de zorg van cliënten. Een zorgverlener uit de gehandicaptenzorg reageert: "Alle ICT-ontwikkelingen kosten veel geld, voordat het efficiënt gaat werken. Daarna kan het kostenbesparend gaan werken. Sneller en directer rapporteren, geen hele papierwinkel meer, en ga zo maar door."

Bart van Bokhoven, Segment Manager Zorg bij Ictivity: "In de praktijk merken we dat veel zorginstellingen bezig zijn met het verbeteren van de IT-middelen. Dat zorgmedewerkers hier nog weinig tot geen vooruitgang in ervaren is wat mij betreft niet vreemd. Een verandering van het fundament van het IT-landschap vraagt om draagvlak en een goed doordacht plan. Deze verandering begint bij het bestuur. Zij moeten overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van IT. Vervolgens vraagt de invoering ook de nodige tijd. Medewerkers moeten stapsgewijs worden meegenomen in het gebruik van de nieuwe IT-middelen. Het daadwerkelijk activeren van de meerwaarde van IT gaat in fases, waarbij het cruciaal is dat medewerkers niet verdrinken in al het nieuwe. Zo behouden zij de mogelijkheid volledig te focussen op waar hun hart werkelijk ligt, namelijk bij de cliënt."