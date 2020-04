 Twintig procent minder nieuwe vacatures sinds intelligente lockdown

Bureaus, bouw, land- en tuinbouw en ambtenaren laten juist groei zien - Wekelijks brengen Intelligence Group en Jobdigger de meest actuele ontwikkelingen in kaart op de Nederlandse arbeidsmarkt. In week 15 (tot en met 12 april 2020) laten uitzend- en werving & selectiebureaus voor de tweede week op rij een week-op-week groei in het aantal nieuwe vacatures zien. Dit wordt voor een deel bepaald door seizoensarbeid en deels de tijdelijke vraag (piek- en ziek) van beroepen als postbodes, thuiszorgmedewerkers.



In het bedrijfsleven zien ze een verdere afname van het aantal nieuwe vacatures. Dat aantal ligt in de eerste vier weken van de crisis (15 maart tot 12 april) nu gemiddeld 32 procent lager dan in de eerste in de tien weken van 2020 (van 5 januari tot 14 maart).

Met name in de provincies Zeeland (-40 procent), gevolgd door Flevoland en Groningen (-38 procent) en Limburg (-36 procent) is de krimp het grootst. Tot en met vorige week leek de crisis nauwelijks effect te hebben op de vraag in Friesland, maar daarin is in de eerste week van april een flinke correctie gekomen. Inmiddels is ten opzichte van het begin van het jaar ook sprake van krimp in Friesland (-18 procent).

Opvallend is dat sinds het begin van de intelligente lockdown op 15 maart er bijna 200.000 nieuwe vacatures online zijn bijgekomen. Dat is ondanks een krimp ten opzichte van het begin van het jaar een zeer groot aantal. "In de vraag naar personeel zien we weliswaar krimp, maar tegelijkertijd is in absolute termen de vraag groot en zien we dat de vraag vanuit bureaus groot blijft en de krimp in vacatures beperkt. Zij lijken daarmee een stootkussen te vormen op de arbeidsmarkt en ook de vraag naar seizoensarbeid en piek en ziek op te vangen," adus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group



Krimpberoepen en beroepen met extra vraag

Van de 383 beroepsgroepen die worden gemeten, laten er 314 (81 procent) sinds het begin van de crisis krimp zienten opzichte van het begin van het jaar. 63 beroepen laten een groei zien en zes zijn ongewijzigd. Er vallen harde klappen bij beroepen zoals ‘piloten’, ‘schoenmakers’, ‘luchtverkeersleiders’, ‘treinmachinisten’, ‘Mannequins en modellen’ en ‘Huishoud(st)ers in privéhuishoudens’. In absolute zin, is de grootste krimp bij beroepen zoals ‘demonstrateurs’, ‘reisconsulenten’, ‘kelners’, ‘koks’ en ‘keukenhulpen’

TOP 20 KRIMPBEROEPEN Gemiddelde krimp sinds 15 maart t.o.v. nieuwe vraag eerste 10 weken van 2020 Piloten -100 procent Schoenmakers -92 procent Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs -74 procent Demonstrateurs -73 procent Chef-koks -73 procent Luchtverkeersleiders -71 procent Bookmakers, croupiers e.d. -70 procent Interieurontwerpers en decorateurs -70 procent Reisconsulenten en reisbureaumedewerkers -66 procent Hotelreceptionisten -65 procent Restaurantmanagers -65 procent Verkopers in fastfoodrestaurants en snackbars -64 procent Treinmachinisten -64 procent Klantenvoorlichters -64 procent Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van producten

van textiel, bont en leer -64 procent Scheppende en uitvoerende kunstenaars -64 procent Barpersoneel -64 procent Afwerkers van drukwerk en boekbinders -63 procent Technici en assistenten op het gebied van de fysiotherapie -62 procent Dierenartsen -60 procent

Naast de krimpberoepen zijn er de afgelopen vier weken ook beroepen geweest met extra vraag. Naast seizoengerelateerde arbeid zoals in de land-, akker- en tuinbouw, zien we extra vraag in de bouw, zorg, bij de overheid, onderwijs en in de postbezorging. Hieronder staan de twintig beroepen waarin extra vraag is ontstaan.



Gemiddelde extra vraag sinds 15 maart t.o.v. nieuwe vraag eerste 10 weken van 2020 Bedieningspersoneel van mobiele land- en bosbouwmachines 47 procent Postboden en postsorteerders 40 procent Gereedschapsmakers e.d. 30 procent Akkerbouwers en groentetelers 23 procent Huisartsen 20 procent Kraandrijvers en bedieningspersoneel van takels e.d. 19 procent Leidinggevende functies in de bouwnijverheid 17 procent Onderwijsgevenden in het secundair onderwijs 17 procent Stukadoors 14 procent Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 13 procent Lassers en snijders 12 procent Telecommunicatie-ingenieurs 12 procent Ongeschoolde arbeiders in de weg- en waterbouw 11 procent Thuishulpwerkers 10 procent Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen 9 procent Product- en kledingontwerpers 9 procent Metselaars e.d. 8 procent Ambtenaren: vergunningen 8 procent Verpleegkundigen met middelbare opleiding 7 procent Fruittelers 7 procent