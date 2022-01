  Vijf skills die elke werknemer in 2022 nodig heeft

Ook soft skills zitten in de lift, zelfs voor het leiderschap. - De huidige concurrerende arbeidsmarkt vraagt om de nodige skills voor een toekomstige functie. Dat kan een uitdaging zijn in de snel veranderende werkende wereld van nu. Bovendien heeft de opkomst van hybride werken en de snelle digitale transformatie de vraag naar bepaalde vaardigheden voorgoed veranderd.



Hoewel hard skills nodig zijn om je werk goed te kunnen doen, zijn volgens deskundigen de volgende vaardigheden volgend jaar het meest essentieel. Deze zet GoodHabitz graag op een rij zodat jij hiermee je voordeel kunt doen. Tipje van de sluier: ook soft skills zitten in de lift, zelfs voor het leiderschap.



Skill 1. Helder communiceren

Wat je werk ook is, waar je kantoor zich ook bevindt, ongeacht in welke sector je werkt, de realiteit blijft hetzelfde: de nodige communicatievaardigheden zijn een echte must. Je punt maken via een e-mail, Slack of een Zoom-gesprek is een stuk lastiger dan wanneer je in dezelfde ruimte staat. Je merkt dat de toon of de betekenis van je boodschap sneller verkeerd wordt geïnterpreteerd. Communiceer daarom directer en minder gecompliceerd dan je face-to-face zou doen. Let op: dat betekent niet dat je minder vriendelijk moet zijn dan voorheen. Het gaat er juist om dat je duidelijk bent. Zo ben je in staat om effectiever samen te werken met zowel lokale als internationale collega’s.



Skill 2: Efficiënt samenwerken

Door de opkomst van hybride werken, is het des te belangrijker geworden om te kijken hoe teams het beste met elkaar kunnen samenwerken. Wat dacht je van productief vergaderen of verwachtingen managen? Ben je wel bewust van een mogelijke skillkloof tussen bijvoorbeeld jongere werknemers die gewend zijn om 24/7 online te zijn en tech savvy zijn, ten opzichte van oudere werknemers die hier meer aan moeten wennen. Managers moeten hier aandacht aan besteden door benodigde cursussen voor bijscholing te stimuleren.



Skill 3: Een beter oog voor timemanagement

Tijdens de pandemie kreeg de ene werknemer het gevoel meer tijd voor zichzelf te hebben, de andere werknemer juist minder. Besef je daarom dat situaties en prioriteiten van werknemers van elkaar kunnen verschillen. Timemanagement is daarom van essentieel belang voor de werk-privébalans, zonder over grenzen heen te gaan. Hiermee kunnen taken en verantwoordelijkheden beter worden afgestemd en worden ingepland. Zonder daarbij concessies te doen op de mentale gesteldheid van de werknemer.



Skill 4: Veerkracht en flexibiliteit

Het is niks nieuws dat gelukkige werknemers tevredener en productiever zijn. Maar wat hebben professionals nodig om gelukkig en veerkrachtig te zijn? Volgens het PERMA-model zijn er 5 componenten nodig om stress te verminderen: Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning en Accomplishment. Het is daarom belangrijk om een omgeving te creëren waarin werknemers het gevoel hebben te kunnen groeien, ideeën te kunnen delen en hun persoonlijke waarden te kunnen verbinden met die van het bedrijf. En waar dit niet voldoende is, zijn er genoeg trainingen beschikbaar die de werknemer helpen om bepaalde situaties op een andere manier te bekijken.



Skill 5: Digitaal vaardig zijn

Hybride werken mislukt als je geen digitale vaardigheden hebt. Zo simpel is het. Welke digitale skills nu echt essentieel zijn? Denk hierbij aan Microsoft-vaardigheden, maar ook hoe je social media gebruikt om bijvoorbeeld je bereik te vergroten. Maar ook hier speelt de skillkloof opnieuw een rol. Groeiende verschillen in vaardigheden leiden enkel tot een nog groter verschil. Daarom is er een grote noodzaak om hieraan te werken, voordat de kloof niet meer te overbruggen is.



Zit je safe?

En, hoe hangt de vlag er bij jou bij na het lezen van de bovenstaande benodigde vaardigheden? Zit je safe of is er nog wat werk aan de winkel? Feit is dat sommige mensen het lastig vinden om zich kwetsbaar op te stellen in het bijscholen en omscholen van deze skills. Hoe je hen motiveert? Begin met gesprekken voeren met teams over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het team. Bepaal op basis van dit gesprek waar er nog ruimte is voor verbetering. Geef werknemers hierbij het gevoel dat ze niet alleen investeren in de huidige versie van zichzelf, maar ook in hun toekomstige zelf. Want alleen zo bereik je hun intrinsieke motivatie.