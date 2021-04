  Pandemie inspireert Nederlanders tot gerichte om- en bijscholing naar banen van toekomst

Bijna de helft van banen ingevuld door werknemers die naar een nieuwe bedrijfstak of functie overstapten - Het aanleren van nieuwe skills voor banen van de toekomst middels online bijscholing zit in de lift. In de afgelopen zes maanden hebben Microsoft en LinkedIn wereldwijd 30 miljoen mensen - waarvan meer dan 621.000 Nederlanders - geholpen met het aanleren van een breed scala aan (digitale) vaardigheden voor de banen van nu en morgen.



Microsoft en LinkedIn deden onderzoek naar banen waar momenteel het meeste werk in te vinden is en bieden hiervoor diverse trainingen aan. Populaire richtingen voor om- en bijscholing zijn onder andere: data analist, software developer, IT-administrator, grafisch ontwerper en klantenservice medewerker. Dit ligt in lijn met de groeiende vraag naar digitale skills op de arbeidsmarkt. Door middel van gerichte online om- en bijscholing via werkinhetvooruitzicht.nl voor deze meest gezochte banen willen Microsoft en LinkedIn de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op gerichte wijze dichten.



Inzicht in banen die in opkomst zijn

Het trainingsprogramma van Microsoft en LinkedIn is in het leven geroepen om specifieke vaardigheden te ontwikkelen, carrièreperspectieven van werkzoekenden te verbeteren en zo deze kloof op de arbeidsmarkt te overbruggen. De groeiende behoefte aan bij- en omscholing voor kansrijke banen vertaalt zich ook naar een switch in sectoren. Het afgelopen jaar is bijna de helft (48%) van de banen in Nederland ingevuld door werknemers die naar een bedrijfstak of functie overstapten waar ze nog geen eerdere ervaring in hadden. Uit data van LinkedIn blijkt dat er in Nederland het afgelopen jaar veel vraag was binnen sectoren als onderwijs en gezondheidszorg. Opvallend is de stijging in e-commerce en klantenservice: Nederlandse bedrijven reageren op de trend van thuiswerken en thuisblijven door hierin te investeren. Zo staat het banenaanbod binnen klantenservice op drie in de top 15 met een groei van meer dan 31 porocent in het afgelopen jaar.



De top vijf snelst groeiende banen in Nederland:



Onderwijs gerelateerde banen Gespecialiseerde medische professionals Klantenservice medewerkers E-commerce specialisten Ondersteunend zorgpersoneel

Nederlandse lockdown situaties impact op leerenthousiasme

Nederland is een van de Europese landen met de meest proactieve bijscholers afgezet tegen het aantal inwoners: ten opzichte van ons buurland België (178.000 gebruikers), Spanje (734.000 gebruikers) en Duitsland (1.1 miljoen gebruikers) doet Nederland het met 621.000 gebruikers verhoudingsgewijs erg goed. Opvallend zijn de uitschieters in oktober tijdens de gedeeltelijke lockdown (72.000) en na de aangescherpte lockdown in december (ongeveer 89.000), waaruit blijkt dat Nederlanders door specifieke lockdown situaties extra gemotiveerd met hun toekomst aan de slag gingen. De pandemie heeft mensen geïnspireerd om zich bij te laten scholen richting banen van de toekomst.

Door de snel digitaliserende arbeidsmarkt zijn er nieuwe vaardigheden nodig, ook voor banen buiten de technologie- en IT-sector. De COVID-19 crisis zorgde ervoor dat digitalisatie binnen bedrijven in een stroomversnelling kwam te zitten en de vraag naar digitale vaardigheden nog groter werd dan deze al was. ‘’We zijn goed op weg," aldus Emily Glastra, Directeur Public Sector bij Microsoft Nederland. ‘’Maar de banen van de toekomst zijn dichterbij dan we denken. Er is nog steeds onvoldoende aanbod van mensen met de juiste vaardigheden voor die beschikbare banen. Juist nu moeten we blijven investeren in gerichte bij- en omscholing voor specifieke rollen en banen voor nu én de toekomst. Banen met een digitaal component, óók buiten de IT. Dat is essentieel om mensen echt aan het werk te helpen, om bedrijven te helpen aan de professionals die ze nodig hebben en om de economie weer op gang te krijgen. Het is belangrijk dat heel werkend Nederland toegang heeft tot het aanleren van nieuwe digitale vaardigheden om zich te blijven ontwikkelen. Alleen zo krijgt iedereen de kans om aan werk te komen én te blijven."

Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux: "Als de crisis ons één ding heeft laten zien, dan is het wel hoe veerkrachtig professionals zijn. Uit de gegevens van Microsoft en LinkedIn blijkt dat zij zowel het leren van nieuwe vaardigheden als het vinden van andere carrièremogelijkheden - ook buiten hun oorspronkelijke werksector - omarmen. Tegelijkertijd zien we dat ook bedrijven zich aanpassen en actief zoeken naar mensen met een specifieke skillset. Met gerichte bij- en omscholing kunnen we mensen aan het werk helpen en kunnen we bedrijven ondersteunen met het vinden van het juiste talent."