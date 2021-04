 Bijna helft professionals mist cruciale toekomstbestendige vaardigheden

Digitalisering vaak gezien als grotere ‘gamechanger’ dan coronacrisis - Door de toenemende digitalisering zullen bestaande banen verdwijnen en hiervoor nieuwe functies in de plaats komen. Het is dan ook cruciaal dat medewerkers vertrouwd raken met nieuwe toekomstbestendige, digitale vaardigheden ofwel future skills. Hier is op dit moment echter te weinig aandacht voor.



Zo beheerst 44 procent van de professionals deze digitale vaardigheden onvoldoende en loopt hiermee het risico de aansluiting met de arbeidsmarkt te missen. Dit en meer blijkt uit het ‘Skills of Tomorrow Report 2021’ van het digitale opleidingsbedrijf Growth Tribe. Hierin komen ruim 1.500 marketing- en data professionals en 25 managers van toonaangevende Europese bedrijven, waaronder Adidas, Maersk en DHL, aan het woord over veranderingen in de werkomgeving.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen doen nieuwe technologieën hun intrede en schudden zij de traditionele verhoudingen op. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op en dwingen bedrijven tot actie. Als gevolg van nieuwe technologieën, zoals machine learning en kunstmatige intelligentie neemt de behoefte aan specifieke functies, zoals data-analisten, growth hackers of cyber-architecten in de komende jaren alleen maar toe. De vraag naar kennis om data te kunnen analyseren en interpreteren (data literacy) neemt onder bedrijven – én professionals – steeds meer toe. Deze kennis kan bijvoorbeeld worden ingezet om coronastatistieken te doorgronden of voor het maken van goed onderbouwde financiële beslissingen. Uit het onderzoek blijkt dat bestaande skill levels en competenties onvoldoende aansluiten bij de behoeften in de markt met als gevolg dat de helft van de professionals nieuwe vaardigheden moet ontwikkelen. Deze disruptieve technologieën worden door veel ondervraagde Europese managers als een gamechanger beschouwd: bijna de helft (44 procent) van de professionals zegt de voortgaande digitalisering als een grotere uitdaging voor hun huidige functie te zien dan de impact van de coronacrisis (twintig procent).



Grote verschillen skillset tussen doeners en praters

De ontwikkeling van nieuwe digitale vaardigheden is een thema dat hoog op de agenda staat van veel grote organisaties zoals de OESO en het World Economic Forum. Zo blijkt uit het onderzoek dat organisaties op basis van discussies over future skills kunnen worden verdeeld in zogeheten praters (44 procent) - professionals die de ambitie hebben digitale vaardigheden te verwerven, maar niet tot actie overgaan - en doeners (56 procent): personen die wél in beweging komen om deze skills te ontwikkelen. Dat laatste is cruciaal, benadrukt Peter van Sabben, directeur en medeoprichter van Growth Tribe. "Er wordt op dit moment te veel gesproken over de toekomst maar te weinig concrete actie ondernomen. Het is van groot belang dat organisaties hun medewerkers trainen en opleiden in future skills en echt in actie komen. De achterstand die we in ons onderzoek hebben gesignaleerd is alleen weg te werken als er nú meer aandacht komt voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden," zegt van Sabben.



Geen tijd te verliezen

Bedrijven en organisaties hebben dus geen tijd te verliezen en moeten hun medewerkers vertrouwd maken met nieuwe digitale toepassingen én de vaardigheden die dit vereist. "Werkgevers kunnen hiervoor de voorwaarden creëren door medewerkers aan te moedigen een aantal uur per week te besteden aan het aanleren van nieuwe skills. Ook dienen zij binnen hun organisatie een mindset te creëren die de weg vrijmaakt voor het aanleren van future skills," zegt David Arnoux, Chief Strategy Officer van Growth Tribe.



