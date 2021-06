 Een derde managers vindt leidinggeven meer gericht op soft skills dan inhoud

Twee derde vindt dat manager zijn begint bij persoonlijk leiderschap - Ruim een derde (37 procent) van de managers is van mening dat leidinggeven meer gericht is op soft skills dan op inhoud. Dat blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. Als het aankomt op een leidinggevende functie vindt twee op de drie (67 procent) managers werkervaring belangrijker dan een diploma.



Vrouwen (71 procent) vinden dit vaker dan mannen (63 procent). Dit lijkt haaks te staan op het aantal managers dat trainingen of opleidingen volgt. Bijna negen op de tien (87 procent) geeft aan de afgelopen tien jaar één of meerdere opleidingen of trainingen te hebben gevolgd.



Ruimte geven aan team

Voor 67 procent van de managers vormt persoonlijk leiderschap de basis voor het zijn van een goede manager. Persoonlijk leiderschap houdt in dat u bewust bent van keuzes en manieren van handelen en daarmee anderen inspireert en motiveert. In hun eigen rol focussen managers zich vooral op het creëren van een fijne sfeer (36 procent). Toch is het behalen van resultaat ook niet onbelangrijk: 30 procent geeft aan hier vooral op te focussen. Wel krijgen medewerkers ruimte om dit zelf te realiseren. Bijna acht op de tien (77 procent) managers zet de koers voor zijn team uit maar geeft daarbinnen vrijheid aan de medewerkers om doelstellingen te realiseren.

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Als manager vervult uverschillende rollen: ondernemer, leider, organisator en coach. De coachende rol is – zeker nu managen op afstand blijvend lijkt – erg belangrijk. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u belangstelling toont, naar medewerkers luistert, hen vertrouwt, zegt hoe dingen anders kunnen en complimenten geeft. Als manager mag u het belang van deze rol, waarbij menselijk contact centraal staat, niet onderschatten. Natuurlijk leert u dit op de werkvloer, maar dit zijn ook juist aspecten van het vak die u tijdens cursussen en opleidingen verder kunt verbeteren. Denk aan zaken als communicatieve vaardigheden, overtuigen en inspirerend leiderschap. Het zegt veel over managend Nederland dat het grootste deel van hen het belang van deze aspecten inziet en openstaat voor ontwikkeling."



Managers willen blijven ontwikkelen

Managers kenmerken zichzelf voornamelijk als betrouwbaar (51 procent), betrokken (45 procent) en behulpzaam (45 procent). Toch zijn er ook eigenschappen die nog verbeterd kunnen worden. Zo willen ze zich graag verder ontwikkelen om daadkrachtig (26 procent), inspirerend (21 procent) en geduldig (19 procent) te zijn. Dit doen ze het liefst door te sparren met collega’s (54 procent), feedback te vragen aan collega’s (52 procent) en door regelmatig een cursus, training of opleiding te volgen (51 procent).